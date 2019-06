Zlínské komplikace. Ondráček start extraligy asi nestihne

„Ondráček sundal ve středu sádru a bude rehabilitovat. První potřebuje získat zpátky rozsah achilovky. Potom ji začne zatěžovat. Počítám, že při startu extraligy nebude úplně stoprocentní,“ uvedl kouč Beranů Antonín Stavjaňa po pátečním posledním tréninku suché přípravy.

Pro nejproduktivnějšího hráče Zlína z předchozí sezony skončil letní dril už po dvou týdnech, když si při fotbale v hale přetrhl achilovku.

Sedláček měl více štěstí. „Jeho koleno vypadá podle zpráv lékařů velice pozitivně. Mohl by to zvládnout. Jen škoda, že problém neřešil hned po sezoně. Byl by o měsíc dál,“ podotkl Stavjaňa.

Klub zvažuje, že Ondráčkovu absenci na začátku sezony pokryje krátkodobým angažmá volného útočníka.

„Je docela možné, že se s někým domluvíme jenom na určité kvantum zápasů, třeba na deset. Anebo je tady druhá varianta, že si půjčíme někoho z hráčů, které máme na střídavý start z Přerova,“ zmínil Stavjaňa spřátelený prvoligový oddíl.

Už během suché přípravy se ve Zlíně protočili čtyři přerovští hráči - obránci Mikuláš Zbořil s Robertem Černým a útočníci Šimon Kratochvil s Jakubem Navrátilem.

„Jsme domluvení, že s námi budou absolvovat i nějakou část přípravy na ledě. Minimálně jeden, dva týdny. Chceme, aby zasáhli do nějakého zápasu,“ přeje si Stavjaňa, jehož hráči se sejdou k úvodnímu tréninku v kompletní výzbroji v pondělí 21. července.

K týmu se už připojí lotyšský obránce Freibergs a švédská posila útočník Palmberg, kteří měli stejně jako obránce Nosek individuální tréninkový plán. V pořádku by měl být útočník Honejsek, který vynechal závěr suché přípravy kvůli operaci krčních mandlí.

„První tři týdny na ledě budou vyloženě kondiční a kluci budou hodně bruslit, takže první zápas odehrajeme až v půlce srpna,“ uvedl Stavjaňa předtím, než se mu hráči rozutekli na dovolenou.

Berani odehrají před startem extraligy celkem osm utkání vesměs proti soupeřům z Moravy včetně extraligové Olomouce a Brna.

„Chtěli jsme co nejtěžší zápasy, tak jsme oslovili nejbližší extraligové kluby a následně na to jsme nabalovali další varianty,“ řekl Stavjaňa. V rámci přerovského turnaje Zubr Cup čeká jeho tým výjezdní duel s prvoligovým Vsetínem v Uherském Hradišti. „Pro hráče je to něco speciálního, ale daleko zajímavější je to možná pro fanoušky.“