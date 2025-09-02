Dusno kolem hokejového Zlína. Šéf extraligy se ohradil vůči výroku primátora

„Jménem APK LH (řídicí orgán extraligy) i celé ELH se musím ohradit proti tomu, aby licenční řízení se zlínským klubem bylo jakkoliv spojováno s naší soutěží,“ prohlašuje Loukota.
Korec redakci odpovídal na dotaz k probíhajícímu licenčnímu řízení, v němž zlínskému klubu za neposkytnutí úplné či pravdivé situační zprávy hrozí v krajním případě až vyloučení z první ligy. Běžně se ale udělují pokuty.
Vyloučí Zlín z ligy, nebo za dluhy dostane jen pokutu? Absurdní, říká primátor
U Beranů se konkrétně jedná o neuvedení dluhů ve výši 284 tisíc korun a nezaplacení části dluhu (61,3 tisíc) Jihlavě v řádném termínu.
„Považuju to trošku za uměle vykonstruovanou kauzu. Myslím, že to dopadne naprosto v klidu. Zlínský klub dluhy uhradil,“ sdělil redakci primátor Korec.
Načež vzápětí dodal: „Přijde mi absurdní, že se tím bude výkonný výbor zabývat. Je to úplně mimo. Kolikrát to jsou akce z nějaké nelibosti, že se Zlín snaží dostat do extraligy, že se první liga snaží změnit systém baráže, tak někdo dostává přes prsty.“
Nejvyšší soutěž se tak hned den nato ozvala.
Kompletní vyjádření extraligového ředitele Martina Loukoty:
„Do licenčního řízení v rámci Maxa ligy nemáme možnost zasahovat a slova pana primátora Korce, který průběh řízení spojuje se sportovními cíli Beranů či formátem baráže o ELH, jsou nejen zavádějící, ale i odporující faktickému průběhu a navíc poškozující obraz extraligových klubů a APK LH,“ doplnil Loukota.
Mimořádné zasedání svazového výkonného výboru, na němž se hlasuje o vyloučení Zlína, bylo naplánováno na úterní dopoledne, se začátkem v 9.30 hodin.