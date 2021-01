Zlínský útočník Fořt po dlouhé pauze trpěl: Střídání jsem přežíval

„Co se má stát, se stane. Beru to tak, že jsem zase získal nějaké zkušenosti. Je to sport,“ odráží Fořt dotazy na zdravotní lapálie, které ho poslední dvě sezony provází.

O třetinu loňského ročníku ho připravila operace ramene z generálky v Brně, v úterním duelu proti stejnému soupeři si připsal teprve šestý extraligový start letošní sezony. „Neměl jsem moc času sledovat průběh utkání. Přežíval jsem ze střídání na střídání. Trvá, než se člověk trochu rozkouká, než chytí zápasové tempo,“ přiznal po derby, který Berani doma prohráli 0:3.

Dvouměsíční pauza udělala svoje. „Nemohl jsem pořádně trénovat,“ připomněl, že z domácího utkání proti Spartě si odnesl natržené tříslo a natažené břišní svaly.

Psychicky náročnější však byl loňský návrat. „Po operaci ramena to bylo těžké. Hlavně získat jistotu, nemít strach ze soubojů.“ Se zraněními počítá. Zmíněná dvě ale akceptoval obtížně. U protihráčů postrádal respekt.

Zlín - Kometa Brno Online od 17.30 hodin

„Obě se stala poté, co do souboje přijel někdo třetí. Vím, kdo to byl, ale jmenovat nebudu. Nikomu nechci křivdit, ale musel vědět, že mě může zranit, nebo že jsem v pozici, kdy se nemůžu bránit ataku,“ říká Fořt natvrdo.

Loni comeback uspěchal. Proti Karlovým Varům vyjel na led pouhých sedm týdnů od operace.

„Přežil jsem, naštěstí se mi nic nestalo,“ oddechl si tehdy Fořt, který se plnohodnotně zapojil až o dva týdny později.

Letos byl opatrnější. V zápase si postupně zkracoval střídání. „Nechtěl jsem se utavit a dva měsíce spláchnout do záchodu,“ prohodil Fořt.

Loni i teď se vrátil v době, kdy tým výsledkově trpí na chvostu extraligové tabulky.

„Je to snadnější, když se daří. Ale tohle nehraje roli. Chci hrát co nejlépe a pomoct týmu,“ přeje si Fořt.

Berani pomoc potřebují. Střelecky strádají. V úterý je brněnský brankář Vejmelka počtvrté v sezoně vynuloval, i když na něho vyslali 38 střel.

„Většinu jich ale viděl a kolem noh puky posbíral,“ podotkl Fořt. „Něco tomu chybělo. Některé góly jsou i o štěstí. Na to se ale nechci vymlouvat. Měli jsme do toho více jít, věřit, že se nám tam nějaký puk odrazí. Nešli jsme štěstí tolik naproti, jak bychom měli.“

Odveta je na programu už dnes od 17.30 hodin na stejném místě. „Musíme se více tlačit do brány,“ nabádá Fořt.