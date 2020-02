Zlín staví tým pro příští sezonu, všechny opory asi neudrží

Nosek prodloužil: Zpočátku to nevypadalo Svůj věk se snaží si nepřipouštět. I v 39 letech patří obránce David Nosek mezi nejplatnější hráče extraligových hokejistů PSG Zlín. Už před koncem bodově plodné sezony tak podepsal smlouvu na příští. „Dohodli jsme se hodně rychle, v kanceláři jsem strávil sotva dvě minuty. U nás starších hráčů je domluva jednodušší než u mladších kluků,“ říká Nosek, který je s 20 body (7+13) nejproduktivnějším bekem Beranů. Kdy jste měl jasno, že si kariéru ještě o rok protáhnete?

Někdy v listopadu se mě trenéři ptali, jestli bych měl zájem ještě hrát. V té době jsem uvažoval o tom, že bych za jistých podmínek pokračoval. A co vás definitivně přesvědčilo?

Čekal jsem, jak bude sezona vypadat. Začátek na pokračování moc nevypadal. Pak se nám jako mužstvu začalo dařit. Měli jsme dobrou sérii. Bylo cítit, že hra se trochu změnila, začali jsme dávat více gólů. Pak se člověk cítí lépe a veze se na pozitivní energii. Ale nechci, aby to vyznělo, že pod předchozím trenérem Stavjaňou jsme hráli špatně. Vám se daří i v produktivitě. Po pěti letech jste se dostal v základní části extraligy na hranici 20 bodů. Věřil jste si?

Někdy je sezona bodově silnější, jindy slabší. Člověk dělá věci většinou pořád stejně. Paradoxně, čím více se snaží a zaměřuje na góly, na body, tak je to horší. Když jde do toho s čistou hlavou, je sezona kolikrát lepší, než když se na to přehnaně soustředí. O rok starší kapitán týmu Tomáš Žižka říkal, že ho tréninky a zápasy baví čím dál tím více. Máte to stejně?

Tréninky i všechno okolo mě bavilo vždycky. Samozřejmě, jak hráč cítí, že se blíží konec kariéry, tak se to snaží více užít. Více vnímá pocity, že může být ještě v kolektivu mladších kluků. A pak ho to samozřejmě baví více. Po tréninku si přidáváte a chodíte z ledu mezi posledními. Tak jste to měl vždycky?

Baví mě si po tréninku zastřílet nebo si zabruslit. Je to zpestření dne, udělám si to trochu podle sebe. K ruce máte mladšího spoluhráče. Dříve to byl Tomáš Valenta, letos Martin Novotný. Jak vzniká tohle partnerství?

Nemůžu mít staršího, protože jsem druhý nejstarší. (usmívá se) Vypozoruji, kdo si chce zastřílet, tak si ho stáhnu k sobě, abych měl parťáka. Na střelbu potřebujete spoluhráče. Takhle si vzájemně vyhovíme. V zápasech nastupujete ve dvojici s Tomášem Žižkou. Slýcháte občas poznámky, že už vám je pomalu osmdesát let?

U nás v kabině ani ne. Samozřejmě nechci vědět, co si říkají soupeři na poradách, když sečtou náš věk.