I ve Zlíně rychlý gól. Paradoxně nás zastavil, hodnotí Hradečtí

Body tak Hradec v úvodu sezony nezískal jen hned v úvodním utkání v Liberci, který prohrál 0:1. „Vyhrát třikrát je fajn,“ uvedl hradecký útočník Jordan Perret, jenž se pod výhru svého mužstva podepsal jednou asistencí.

Hradec si i u třetí výhry sezony pomohl brzkým gólem. V zápase na ledě Kladna k tomu Smoleňákovi stačilo 20 vteřin, v pátek proti Karlovým Varům se obránce McCormack trefil po dvou minutách, včera Jergl po 22 vteřinách. „Paradoxně nás rychlý gól zastavil,“ poznamenal Ladislav Čihák, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Na počtu střel v následném průběhu zápasu to znát nebylo. Příklad? Druhá třetina skončila ve prospěch Hradce právě v tomto údaji 13:2. „Jestli jste si nevšimli, tak se to hraje na góly a tam to bylo 2:2,“ reagoval kouč Zlína Robert Svoboda.

Hradci jeho střelecká aktivita moc nepomáhala. Až na začátku třetí části hry se svým druhým gólem v zápase opět prosadil Jergl, ale na tříbodovou výhru to tentokrát nestačilo. „Zlín v úvodu sezony těsně prohrával, nebylo to ani pro ně, ani pro nás jednoduché, věděli jsme, že se budou rvát,“ poznamenal k tomu Čihák.

Navíc podle něj hradecký tým nepředvedl výkon, kterým by oslnil, spíše naopak: „Z naší strany to bylo dost nepřesné. Navíc se nám hodně nelíbily naše přesilovky, hráli jsme je špatně. Moc pohledný hokej to z naší strany nebyl, proto jsme rádi za dva body.“

Přes tyto výtky Hradec v extraligové tabulce stoupá, navíc vzhledem k lichému počtu týmů má o jeden sehraný zápas méně než většina soupeřů. V této statistice je začne tento týden dohánět, protože na něj čekají tři utkání. Začnou zítra domácím duelem s mistrovským Třincem, v pátek vyrazí do Olomouce a v neděli je v Hradci na programu derby s Pardubicemi.