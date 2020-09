Hokejový Zlín opět žehrá na začátek utkání. Nulu nesmazal

Pod vítězství Hradce Králové se dvojčata narozená na Floridě podepsala rovným brankovým dílem, Berani po porážce 2:3 nebodovali ani ve třetím zápase sezony.

„Hráli fakt dobře,“ ocenil jejich výkon kapitán Beranů David Nosek. „Oba jsou výborní bruslaři, tlačili se do zakončení, byli cítit,“ přitakal domácí asistent trenéra Martin Hamrlík, který se s jejich tátou ve Zlíně minul.

Na Moravu ho zlanařil jeho mladší bratr Roman před čtvrtstoletím, jeho zlínskou epizodu teď připomněli synové, kteří na něho gólově navázali.

Už po 59 vteřinách ujel Kelly všem a po suverénním zakončení si otevřel svůj střelecký účet v nejvyšší české soutěži. Za tři minuty se trefil i brácha Kevin, po ideální nahrávce Perreta zametl puk do prázdné brány.

„Zase se nám nepovedl vstup do utkání,“ připomněl Nosek, že i v předchozím domácím duelu proti Olomouci prohrával Zlín rychle 0:2.

„Nechávali jsme Hradec chodit do brejků a to se nám vymstilo,“ štvalo Noska, který stihl ještě do první sirény šťastným nahozením od modré korigovat.

Ke srovnání se ale Berani nedopracovali. Na třetí hradeckou trefu odpověděl už jen podařenou bombou obránce Gazda. Mužstvo čeká na bodový příspěvek loňských tahounů Honejska a spol.

„Oni ví, o koho jde. Hrají to do prázdné. Když jsou šance, nezakončují. Žijí z přípravy, kdy jim padaly pěkné branky. Musí to vzít na sebe a střílet,“ nabádá Hamrlík. „Za celé tři zápasy jsme jeli jednou dva na jednoho a skončili jsme v rohu.“

Domácí prostředí je pro zlínské hokejisty nevýhodou. V komorní atmosféře jim chybí drajv. Zpřísněná protiepidemická opatření pustila do hlediště sotva tisícovku permanentkářů. „Věci jsou takhle dané, snažíme se nad tím nepřemýšlet a hrát. Když je plná hala, tak domácímu týmu to pomůže. Je tady ticho, ale to nás neomlouvá,“ uznal Nosek.

„Bez lidí je to utrpení, ale musí se hrát, aby se hokej neztratil z očí,“ uvědomuje si Hamrlík.