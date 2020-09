Vykoupí zlínští hokejisté první výhru sezony nákazou?

Z Pardubic si přivezli první tři extraligové body nové sezony. A dost možná také covid-19. Den poté, co hokejisté PSG Zlín na východě Čech vyhráli 2:0, podstoupilo Dynamo kvůli podezření na nákazu koronavirem testy.

„Neděsíme se, ale ani si neděláme iluze, že nás to nepotká. S tím nic nenaděláme. Spíše se díváme, jak se budou odložené zápasy dohrávat. Hlavně ať se sezona nezruší úplně,“ řekl ještě před novou informací hlavní trenér Beranů Robert Svoboda. Kvůli nákaze koronavirem v týmu Třince musel Zlín odložit dnešní domácí duel. Klub se snažil obratem sehnat pro televizní střetnutí „náhradního“ soupeře a předehrát si některé z příštích kol, jenže neuspěl. „Je to hrozně narychlo. Je potřeba delší časový prostor. Není snadné někomu zavolat, aby v úterý přijel,“ poznamenal Svoboda.

Za daných okolností jsou ve Zlíně nakonec rádi, že mužstvo dnes bude mít zápasové volno.

„Nevadí nám to. Jasně, vyhráli jsme v Pardubicích, ale na druhou stranu nás to stálo hodně sil, bylo to velmi těžké utkání,“ poznamenal Svoboda.

Berani se momentálně chystají na pátečním výjezd do Mladé Boleslavi, jejich plány však můžou nabourat výsledky pardubických testů. Další duel mají na programu příští úterý doma proti Brnu, které uvízlo v karanténě předminulý týden.

„Ani nevíme, v jaké fázi Kometa je. Situace je nepřehledná, náročná na organizaci. Odložené zápasy se budou hromadit a pak budeme hrát jako v NHL každý druhý den. Nedá se nic dělat, respektujeme to,“ uvedl Svoboda, jehož týmu se nákaza zatím vyhýbala. Jejich počet se ale rychle tenčí.

S perspektivou možných koronakomplikací je tak pro Berany nedělní vítězství o to důležitější.

„Přinese do mužstva uklidnění. Ubojovaný výsledek je cenný. Jsme rádi, že po třech zápasech, které nebyly výsledkově dobré, jsme něco uhráli,“ připomněl Svoboda, že v úvodních třech kolech vyšel jeho celek naprázdno.

Ani nedělním vítězství ale nemůže zakrýt zlínské trápení v zakončení. Z týmů, které zasáhly do soutěže, vykazuje nejnižší úspěšnost střelby (4,4 %).

„Herně to není úplně zlé. Kdybychom proměňovali aspoň vyložené šance, měli bychom to snadnější,“ ví Svoboda, jehož výběr vyslal na soupeřovy brankáře 114 střel, ale jen pětkrát je překonal.

V Pardubicích se ovšem mohl spolehnout na gólmana Libora Kašíka, který se po zdravotní pauze v pátečním zápase proti Hradci (2:3) vrátil ve velkém stylu a díky 36 zákrokům oslavil jubilejní 20. čisté konto v extralize. „Libor chytal výborně, stejně jako na Spartě. Z jeho strany to byly srovnatelné zápasy. Nula mluví za všechno. Měl trochu štěstíčka, ale to k tomu patří,“ shrnul Svoboda.

Berani tak bodovali dříve venku než na vlastním kluzišti, kde podlehli Olomouci i Hradci.

„Bez divácké podpory není domácí prostředí tak výrazné. A musím říct, že jsme byli zklamaní po posledním domácím zápase. Přestože může přijít jenom tisíc lidí, tak na Hradec jich tolik ani nedorazilo. To je pro nás smutné,“ posteskl si Svoboda, který je hlasitým zastáncem pokračování sezony.

„Musíme se s tím vyrovnat. V Americe hrají také bez diváků. Motivaci si v sobě musí najít každý sám. Nedělní vítězství hráče povzbudí a do dalšího zápasu půjdou s větším elánem,“ věří Svoboda. Kdy to bude, se teprve ukáže.