Zlínští hokejisté touží potvrdit vzestup. Přivítají poslední Pardubice

Poslední utkání starého roku u vedoucího Liberce prohráli. Přesto hokejisté PSG Zlín vstupují do nového v pohodě. Předchozí série šesti bodových kol je vynesla do nejlepší extraligové desítky.



„Ale ještě není nic hotového. Musíme to potvrdit, aby to takhle v nejhorším případě dopadlo i po skončení základní části,“ přeje si trenér Beranů Robert Svoboda.



První zápas s letopočtem 2020 sehrají zlínští hokejisté dnes doma proti Pardubicím.



Když se spolu v listopadu střetli naposledy na východě Čech, Beranům hrozil pád na dno tabulky. Duel ale zvládli, od té doby svůj zisk zdvojnásobili a náskok na stále poslední Pardubice navýšili na jedenáct bodů.

„I když jsme vyhráli oba vzájemné zápasy sezony, nebude to jednoduché. Žádný soupeř v extralize není lehký,“ zdůraznil Svoboda.

Bez ohledu na dnešní výsledek zůstane jeho výběr v desítce. Zlínský kouč se ale dívá v tabulce i nahoru.



„Všichni vidí, jak je soutěž vyrovnaná. Hradec Králové je dva body před námi,“ zmínil nejbližší lépe postavený tým.

Mezi Zlínem a sedmými Karlovými Vary už však zeje osmibodová mezera. Ale ani ta nemusí být rozhodující. Od duelu v Pardubicích nebodovali Berani pouze dvakrát.

„Mančaft ukázal sílu, ve kterou jsme věřili. Jeho sebevědomí je solidní. Ale pořád ho musíme dokazovat, hlavně v domácích zápasech,“ vypíchl Svoboda.

V těch byli Berani od začátku nejméně úspěšní. Až poslední tři vítězství jejich postavení vylepšila.

„Doma chceme vytvořit tlak a ideálně vstřelit první branku, aby nepadla na hráče nervozita. A když pomůže plný stadion, je to příjemné,“ zmínil Svoboda vyprodanou halu v posledním domácím duelu proti Kladnu, které Berani zdrtili 6:0.

Čistým kontem v něm se se zlínskými fanoušky rozloučil gólman Marek Čiliak, který se po tříměsíční výpomoci vrátil do Brna. Po třízápasové pauze se do brankoviště postaví Libor Kašík už opět v pozici neotřesitelné jedničky mužstva.

„Chtěli jsme Marka ještě využít. Potvrdil vzestup svojí výkonnosti. Bylo by skvělé mít dva tak kvalitní gólmany, ale to nejde. Teď už to bude stát na Kašovi. Věříme, že bude dobrý jak v předchozích sezonách,“ doufá trenér Zlína.

Stejně jako v minulých kolech bude postrádat obránce Gazdu s útočníkem Hermanem: „Chceme, aby se doléčili a nehrozila recidiva. Nejsme pod tlakem, že bychom neposkládali tým.“