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Tipsport extraliga 2026/27

Zlaté brusle, doživotní vipka. Litvínov se loučil s kapitánem mistrů Trávníčkem

Petr Bílek
  14:14
Číslo 5 ožilo! Naposledy. Hokejový Litvínov se v neděli dojímal při opožděné rozlučce zlatého kapitána. Michal Trávníček po boku svých dam – sedmi! – ještě jednou zamával fanouškům chemiků a klubu svého srdce. A při Poslední seči, tedy jeho exhibiční rozlučce s Olympem, dostal i zlaté brusle nebo doživotní VIP permanentku. Jeho pětka na dresu vystoupala pod strop haly a je navždy vyřazená.

„Pro mě je to velká pocta, obrovská čest. Když mi Robert Reichel předával zlaté brusle, říkal, že mě vítá do jejich klubu,“ podíval se Trávníček na plachty legend, kde se přiřadil ke Klucovi, Hlinkovi, Šlégrovi, Reichelovi, Ručinskému, Hüblovi a Lukešovi.

Děčínský rodák přivedl litvínovskou popelku k titulu v roce 2015. Je symbolem nejen nezdolnosti a obětavosti, ale hlavně klubové věrnosti. „Za 21 sezon a 1 076 zápasů ti děkujeme, to už těžko někdo napodobí,“ povídal při slavnostním ceremoniálu zlatý olympionik a současný spolumajitel klubu Jiří Šlégr.

Dárky mu předal on, Ručinský a Reichel, pak na černo-žlutý koberec napochodovali Trávníčkovi nejbližší. Samé ženy! Manželka, tři dcery, maminka, sestra a její dcera. „Stát zase před plným zimákem, před fanoušky a navíc se svojí rodinou, to byl silný moment. Zvlášť když šel můj dres nahoru,“ cítil pohnutí populární Tráva. „Hlavou mi v tu chvíli proběhl titul. Jako vždycky, když si na Litvínov vzpomenu.“

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V roce 2020 končil bez fanfár a s hořkostí, že se dvě dekády uzavřely za pár minut v kanceláři. Teď chemici napravili starý hřích. „Tráva měl mít dres vyvěšený dávno, to se nestalo. Bylo naší morální povinností to udělat,“ uvedl Šlégr, který klub převzal v létě spolu s Robertem Kyselou. „Tráva je jedním z nás, nejdéle sloužící Litvínovák, přestože je z Děčína.“

Trávníček v Litvínově

21 sezon
9 sezon kapitán
1 076 zápasů, rekordních
357 kanadských bodů za 146 gólů a 211 asistencí

Otvírat staré rány ve slavnostní chvíli Trávníček nechtěl. „K minulosti bych se nerad vracel. Rozlučka dopadla teď s těmi správnými lidmi, užil jsem si to,“ zářil šestačtyřicetiletý vousáč. „Když jsem tu končil, měl jsem to v životě napůl. Půlku jsem odžil doma a půlku v Litvínově. Byl to můj rovnocenný druhý domov.“

Když se v první třetině zastavil odpočet na symbolickém čase 5:55, hra se přerušila a Hlinkův stadion vzdal hold legendě. Fanoušci vytáhli cedulky s jeho číslem 5 a kotel rozvinul transparent #5 Navždy legendou. Na ledě zůstal sám, s velkou papírovou pětikorunou kynul publiku, z amplionů se nesla píseň Simply The Best. „Nevěděl jsem o tom, překvapení. Krásné. Ropáci mají vždycky skvělá chorea, na fanoušky jsem se těšil.“

Litvínov, 13.9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Na ledě byl se svými ženami - manželkou, třemi dcerami, maminkou, sestrou a její dcerou.
Litvínov, 13.9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Choreo kotle.
Litvínov, 13.9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Fanoušci ukázali cedulky s jeho číslem.
Litvínov, 13.9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Jeho dres vyvěsili ke stropu.
Litvínov, 13. 9. 2026, Opožděná rozlučka hokejové legendy Litvínova Michala Trávníčka. Zleva Martin Ručinský, Robert Reichel, Michal Trávníček a Jiří Šlégr.
15 fotografií

I na spoluhráče, které pozval do svého výběru Tr5. Namátkou Hübla, Lukeše, Kubinčáka, Jánského, Pince, Gerháta či Gulu. Pražský Olymp, tým herce Martina Dejdara, vyrukoval třeba s kapitánem mistrů světa Rolinkem v brance. Šlégr a spol. zůstali jen v obleku.

„Kluci jejich ročníku už jsou přece jenom rádi, když jim zdraví drží, a nechtějí to pokoušet takovými kravinami,“ rozesmál se dobře naladěný Trávníček, který by možná zvládl i vyšší než exhibiční tempo. „Ale v první třetině je každý hrdina. Každopádně se spoustou kluků jsme se neviděli 15 let a je skvělé, že jsme navázali tam, kde jsme přestali. Potkat je byl ten největší dárek.“

Autor 146 litvínovských gólů na dlouhou hráčskou kariéru navázal trenérskou. Pracoval v rodném Děčíně u dětí i dospělých, nově koučuje juniory Litoměřic.

„Juniorská kategorie mě baví zatím nejvíc,“ vyznal se. „Moje široká rodina se těšila, že budu víc doma, až skončím hráčskou dráhu. Zatím to nevychází. Po každé sezoně doma proběhne schvalovací kolečko. Letošní ročník jsem si vybojoval a uvidíme, jak to bude po něm.“

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Někdy třeba černo-žlutý srdcař ohlásí comeback do Litvínova. „Zatím začnu jezdit do vipky a uvidíme,“ cukaly mu koutky. „Bohužel se mi to teď kryje s našimi zápasy.“

Minulou, barážovou sezonu a taky existenční problémy chemiků sledoval s napětím. „My všichni fandové litvínovského hokeje jsme se dost zapotili. Nejistá budoucnost nás stála spoustu bezesných nocí. Věřím ale, že to dobře dopadlo,“ odfoukl si, že Litvínov ustál odchod Orlenu jako většinového majitele. „I když to kluci se sestavováním letošního týmu neměli jednoduché, protože trh byl dost přebraný, tak odvedli skvělou práci. Litvínov se zase bude moct koukat nahoru. Mám z toho dobrý pocit!“

Ještě jednu věc chce udělat, aby nadobro uzavřel svoji zlatou litvínovskou etapu. „Ty zlaté brusle si doma pověsím na hřebík.“

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3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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