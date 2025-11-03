Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Aaron Irving (Sparta)
U kanadského obránce je svízel jasný. Nedává góly. Respektive vstřelil jeden, což se po předešlé výjimečné sezoně, kdy posunul extraligový rekord v počtu branek od obránce na 21, dá jednoznačně brát jako zklamání.
Opět se usadil v přesilovkové formaci na levém kruhu. Jenže zatímco v uplynulém ročníku pálil častokrát přesně, nechytatelně nad beton či pod horní tyč, teď jeho rány většinou doputují podél mantinelu pryč z útočného pásma.
Možná i proto ho sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd při absenci Jakuba Krejčíka využívá přímo uprostřed na modré čáře, odkud rozehrává puky na Filipa Chlapíka a Michaela Špačka.
Chuť střílet ho každopádně neupustila. Jen měl loni v této fázi sezony na kontě už sedm přesných zásahů. Tentokrát se potýká s mnohem nižší efektivitou.