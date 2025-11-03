Tipsport extraliga 2025/26

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

  14:05
Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde ne tak veselé. Redakce iDNES.cz vybírá sedmičku strádajících hráčů, od nichž se čekaly lepší výkony.
Aaron Irving (Sparta)

Aaron Irving ze Sparty si povídá s rozhodčími.

U kanadského obránce je svízel jasný. Nedává góly. Respektive vstřelil jeden, což se po předešlé výjimečné sezoně, kdy posunul extraligový rekord v počtu branek od obránce na 21, dá jednoznačně brát jako zklamání.

Opět se usadil v přesilovkové formaci na levém kruhu. Jenže zatímco v uplynulém ročníku pálil častokrát přesně, nechytatelně nad beton či pod horní tyč, teď jeho rány většinou doputují podél mantinelu pryč z útočného pásma.

Rekord a překvapení pro fanoušky. V čem se Irving podobá Ovečkinovi?

Možná i proto ho sparťanský trenér Jaroslav Nedvěd při absenci Jakuba Krejčíka využívá přímo uprostřed na modré čáře, odkud rozehrává puky na Filipa Chlapíka a Michaela Špačka.

Chuť střílet ho každopádně neupustila. Jen měl loni v této fázi sezony na kontě už sedm přesných zásahů. Tentokrát se potýká s mnohem nižší efektivitou.



Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
