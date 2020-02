„Železný muž“ Šmíd o extraligovém rekordu: Náročné, ale užívám si to

Hráč s bohatými zkušenostmi ze zámoří je zdaleka nejvytěžovanějším hráčem extraligy. Průměrně tráví na ledě 28 minut a 13 vteřin. „Je to náročné, ale užívám si to. Jsem rád za důvěru trenérů, snažím se jim to vrátit na ledě,“ řekl Šmíd na klubovém webu. „V létě jsem hrozně moc trénoval, připravoval jsem se na to. Jsem za to rád. Nevím, kolik sezon mám ještě před sebou, takže se snažím užívat si každý zápas.“

Chybělo přitom jen málo a Šmídova kariéra by byla minulostí. Hráč, který má na kontě téměř 600 utkání NHL v dresu Edmontonu a Calgary, dlouho laboroval se zraněním krku a musel kvůli tomu dokonce vynechat jednu celou sezonu. Vypadalo to s ním všelijak. Před třemi lety se však rozhodl pro návrat do Liberce, restartoval tady kariéru a hned v premiérovém ročníku slavil extraligové stříbro.

Od minulé sezony je čtyřiatřicetiletý odchovanec libereckého hokeje na ledě nejčastěji ze všech hráčů extraligy. Platilo to v loňské základní části i play off, platí to i letos, kdy na ledě zatím strávil 1185 minut. Druhý v pořadí Brady Austin z Kladna odehrál o zápas víc, přesto byl v permanenci o více než hodinu méně než liberecká opora.

I díky neúnavnému dříči Šmídovi jsou Bílí Tygři první v extralize a mají druhou nejlepší obranu, která ve 42 zápasech inkasovala jen 103 gólů. Vedle něj navíc mohou získávat zkušenosti mladí liberečtí obránci - vloni Tomáš Hanousek, letos Ronald Knot. K dlouhému pobytu na ledě přidává Ladislav Šmíd skvělou produktivitu. S 22 gólovými asistencemi patří do první desítky nahrávačů celé soutěže. Celkově nasbíral 26 kanadských bodů a je třetí nejlepší mezi obránci.

Svoji bodovou i minutovou sbírku může obránce Šmíd rozšířit ve středu, kdy Bílí Tygři v prvním utkání po reprezentační přestávce hostí od 18 hodin předposlední Litvínov. Liberečtí před pauzou dvakrát za sebou prohráli.

Mimochodem, liberecké jméno figuruje i na vrcholu historické tabulky útočníků, kteří strávili nejvíc času na ledě v utkání základní části extraligy. Je jím Petr Nedvěd časem 30 minut a 5 vteřin z roku 2014.