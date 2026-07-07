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Tipsport extraliga 2025/26

Žebříčky draftu neřeším, nejraději bych šel do Edmontonu, říká Tomek. A co škola?

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  10:00
V sedmnácti letech válí za extraligové áčko Karlových Varů, jako kapitán dovedl osmnáctku k bronzu na mistrovství světa, hokejoví experti Petru Tomkovi věští zářivou budoucnost. Jak český talent zvládá mediální pozornost i velká očekávání a daří se mu kombinovat sport se studiem na gymnáziu? Nejen o tom mluvil v podcastu Prodloužení.

Prodloužení

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Už teď coby středoškolák získal ocenění Nováček sezony a ovládl i anketu Zlatá helma. Velkému mediálnímu zájmu se ale zatím úspěšně vyhýbá. „Snažím se to vůbec neposlouchat, aby mi to nestouplo do hlavy. Před rokem v dorostu jsem si to ani nedokázal představit. Články o sobě jsem si četl jen na začátku, teď už komentáře na internetu spíš rozebíráme s klukama v kabině a smějeme se tomu,“ vypráví Tomek.

Velkou roli v tom navíc hrají i rodiče. „Učili mě tomu odmala být nohama na zemi, ale teď je to nejvíc potřeba. Když už se objeví nějaký náznak, táta okamžitě zakročí.“

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Petr Tomek, útočník Energie.
Petr Tomek přebral cenu pro nejlepšího mladého hráče na vyhlášení Hokejisty sezony.
Petr Tomek přebral cenu pro nejlepšího mladého hráče na vyhlášení Hokejisty sezony.
Zklamaný český kapitán Petr Tomek po prohraném semifinále se Švédskem na mistrovství světa v Trenčíně.
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S přechodem do dospělého hokeje musel i zesílit a nabrat pár kilo navíc. „V přípravě v juniorce jsem dostal jídelníček a díky tátovi, který mi vařil, jsem přibral šest kilo. To byl hlavní klíč k tomu, abych se v áčku udržel.“ Před zápasem si pak nejraději dává kuře s rýží, vývar, nebo tousty. Volnější režim ale nemá ani na sportovním gymnáziu.

„Abych řekl pravdu, tenhle rok se mi ve škole úplně nedařilo, ale věřím, že to nějak zvládnu.“ Individuální plán ale nedostal, kvůli časté absenci se tak doučuje i podle YouTube nebo se spolužáky.

Před sebou má klíčovou sezonu, na jejímž konci se očekává draft do NHL, a podle zámořských expertů bude atakovat nejvyšší příčky výběru do nejlepší ligy světa. „Co vyskočí na sítě, většinou není pravda. Skauti sice předávají informace, ale žebříčky jsou jen orientační,“ krotí očekávání. Pokud by si sám mohl klub vybrat, šel by nejraději do Edmonton Oilers. Jeho největším vzorem je totiž hvězdný Connor McDavid.

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga, školní zápas. Petr Tomek, útočník Energie.

Zklamaný český kapitán Petr Tomek po prohraném semifinále se Švédskem na mistrovství světa v Trenčíně.

„Vzhlížím k němu, dřív jsem si každé ráno pouštěl highlighty jeho zápasů, snažím se z toho trošku učit. Nikdo takový jako on už dlouho nebude,“ nešetří superlativy.

V říjnu mu bude osmnáct a už teď se nejvíc těší, až dodělá v rodné Třebíči řidičák. „Bude to velká úleva. Cestování autobusem už mě fakt štve, takže to bude svoboda kromě ceny benzínu,“ přiznává s úsměvem.

O čem ještě Tomek mluvil?

  • Kdo z karlovarských hráčů mu v začátcích nejvíc pomohl?
  • Jak vypadalo ráno před extraligovým debutem?
  • Proč dostal přezdívku po tátovi?
  • A jakému sportu propadl během letní pauzy?
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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Olomouc
Karlovy Vary
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Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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