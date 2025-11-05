Tipsport extraliga 2025/26

Že se nám daří díky delší letní pauze? To je takový blábol, reaguje třinecký Nestrašil

Jiří Seidl
  14:01
Čeští reprezentanti vyrážejí na Finské hry a extraliga má první pauzu v sezoně. Třinečtí hokejisté dostali čtyři dny volna, které si útočník Andrej Nestrašil užívá v Praze. „Vyrazil jsem za rodinou, odpočineme si. Babičky pohlídají děti…“ usmál se.
Fotogalerie2

Třinecký útočník Andrej Nestrašil padá po souboji s českobudějovickým obráncem Romanem Vráblíkem před brankářem Matyášem Maříkem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Možná půjdu někde v Praze i na led. Ke konci týdne se zase sejdeme v Třinci a půjdeme zpátky do práce. Znovu makat.“

Ale zkušený útočník pauzu uvítal.

„Pro nás přišla ve vhodnou chvíli,“ řekl. „Asi si potřebujeme trošku odpočinout, zase se nakopnout, potrénovat a připravit se na další část sezony, protože zápasů teď bylo fakt hodně. A ještě s tím naším cestováním, kdy jezdíme tam a zpátky.“

Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat střelu třineckého Andreje Nestrašila.

Oceláři sice minulé dva duely prohráli, čímž přerušili sérii osmi výher v řadě a čtrnácti duelů za sebou, v nichž bodovali, ale udrželi první místo. Byť v neděli doma podlehli Pardubicím 2:4, Nestrašila mohlo potěšit, že po 17 zápasech dal gól, svůj druhý v sezoně.

„Už mám přece jen nějaký věk, abych čekání na gól nějak prožíval,“ usmál se 34letý útočník. „Pro mě je důležitější, že se daří týmu.“

A tomu vyšel start sezony parádně. Co na to říkáte?
Jsme nadšení, kdo by nebyl. Poučili jsme se z loňska, kdy jsme začátek úplně nechytili, takže letos jsme si na něj chtěli dát pozor. Zpočátku jsme měli nějaké urputné zápasy, ale pak jsme se dostali do nějaké vlny a všem se dařilo. Tabulka je však zase pořádně našlapaná, tři body nahoru, nebo dolů znamenají moc, takže start byl důležitý.

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Spousta expertů i někteří vaši spoluhráči dobrý začátek sezony přičítají tomu, že minulá sezona vám skončila dříve, takže jste oproti předchozím letům, kdy jste sbírali tituly, měli čas na odpočinek.
Upřímně... Je to takový nesmysl, když experti říkají, že je krátké léto. To je takový blábol. Hokej je naše práce, máme ho rádi, a jestli jsme si odpočinuli, neodpočinuli… Mám doma tři děti, takže pro mě to je na zimáku radost a zábava. Nás to baví, takže si nemyslím, že to byl rozhodující faktor, že nám začátek sezony vyšel. Loni jsme měli nějaká zranění, já jsem chyběl celou přípravu, Martin Růžička nebyl snad až do prosince… Spíš jsme začátek sezony před rokem nezvládli hlavou, než že nám chyběly síly.

Takže teď máte hlavy srovnané?
Už od začátku přípravy jde na každém z nás vidět, jak moc chceme a že máme nějaký společný cíl a společný zájem. Všichni se tomu podřizují, máme spoustu dobrých hráčů a parta v kabině je velmi dobrá.

Tudíž posílení mužstva vyšlo?
Jo, super. Přišli Oskar (Flynn) a Galvi (Galvas), vrátil se Ferry (Musil)… Jo a Michal (Kovařčík). Dva z těch kluků tady už hráli, takže věděli, do čeho jdou. Galviho jsem znal z nároďáku a Oskar je takový pitbul na ledě, ten tu kostičku nepustí. Sedlo si to a v lajnách, jak teď jsou, si docela rozumíme. Každá je trošku jiná, což je pro tým také přínosem.

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Trenér Zdeněk Moták v létě říkal, že by měla přijít rychlost a mládí. Oboje se podařilo?
To je spíš otázka toho, jak se hráči v létě připraví. Neznamená to, že kluk, kterému je dvacet let, bude rychlejší než ten, jemuž je třicet tři. Jsou typy hráčů, kteří jsou dobří bruslaři, někdo je na tom hůř, ale samozřejmě chceme hrát rychlejší hokej. Spíš je to o tom, aby hra odsýpala, abychom přechod celého hřiště měli rychlejší. To se určitě potvrdilo a to nám jde trošku lépe.

Z Třince je v reprezentaci pět hráčů včetně Slováků. Budete je na Finských hrách a na Německém poháru sledovat?
Stoprocentně. Jsem moc rád, že v národním mužstvu jsou. Trošku mě mrzí, že tam není Michal Kovařčík, protože za to, co odjezdil, by tam měl být. Všem teď budu držet palce.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

