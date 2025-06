Informaci přinesl iSport.cz. „Přeletěl jsem přes řídítka asi v padesátikilometrové rychlosti. Záda extrémně bolí, motorka to odnesla, ale mohlo to samozřejmě dopadnout mnohem hůř,“ uvedl krátce Orct z nemocnice.

Komunikuje s okolím, podle zmíněného serveru je však velmi silně potlučený a chodí jen se sebezapřením.

zdenekorct Super práce kamaráde

Jsem na Tebe pyšný

Nehoda se stala ve středu dopoledne, Orct jel do Chomutova na trénink extraligového týmu, ovšem kolem půl jedenácté se na svém motocyklu střetl s osobním automobilem. Na místě záchranáři ošetřovali více zraněných, povolán byl i vrtulník letecké záchranné služby.

„Je nám líto, co se stalo, o nehodě jsme byli informováni. Zdeněk Orct je v pořádku, komunikuje s vedením klubu. Víme o tom, že je pomlácený, že ho to bolí, ale jsme extrémně šťastní, že to nedopadlo hůř,“ uvedla litvínovská marketingová manažerka a tisková mluvčí Lucie Mužíková.

Brankáři Šimon Hrubec (zcela vlevo), Petr Kváča a Roman Will v diskusi s trenérem gólmanů národního týmu Zdeňkem Orctem.

Pětapadesátiletý Orct chytal za Litvínov, Kladno či Ústí nad Labem, po aktivní kariéře přesedlal na dráhu trenéra brankářů. Podílel se na historickém titulu chemiků v roce 2015 či na rozvoji Pavla Francouze, který později získal Stanley Cup.

Jeho další svěřenec Šimon Zajíček nedávno podepsal smlouvu s Bostonem. Působil také u české reprezentace, zúčastnil se olympiády v Pekingu 2022.