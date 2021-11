Vlci ovce sežerou. Fair play útočníka Okála Zlínu štěstí nepřineslo

Ne konečný výsledek, ale gesto fair play zlínského hokejového útočníka bylo hlavním tématem zápasu, po němž zůstal Zlín ještě pevněji přiklížený k chvostu extraligové tabulky.

„Nebylo by to fér. Netrefil mě do obličeje, ale do ramene. Netěšilo by mě, kdybychom vyrovnali a byl bych pak za debila,“ vysvětloval Okál, proč zrušil rodící se dvojnásobnou výhodu svého mužstva.

„Obrovský respekt Zdeňkovi Okálovi za odvolaný faul. To se zase tak často nevídá,“ děkoval mu liberecký kouč Patrik Augusta.

Zatímco od něj sklidil Okál pochvalu, jeho zlínský protějšek Luboš Jenáček viděl celou situaci jinou optikou. „Takové gesto je chvályhodné, pokud tam žádný kontakt nebyl a je to výmysl. Musím se na to hlavně podívat, protože máme zprávy, že to faul byl,“ podotkl.

Jaroslav Vlach sice v mele před libereckou bránou Okála do hlavy netrefil, jeho zákrok po odpískání se ale klidně mohl klasifikovat jako krosček.

„Nejsme v situaci, kdy si můžeme hrát na Mirky Dušíny. Mezi vlky nemůžete být ovce. Pokud budeš ovce, tak tě sežerou. Je otázka, jestli si taková gesta můžeme dovolit v naší situaci a za takového stavu, když jsou hraniční zákroky proti nám neodpískané nebo špatně posouzené,“ prohodil Jenáček a zároveň narážel na předchozí pochybný pád Zachara, který rozhodčí ocenil dvouminutovým trestem pro zlínského beka Suhradu.

Ve finiši ale Berani zápas neztratili, i když z něho mohli minimálně jeden bod vydolovat.

„Kluci za tím šli, zaslouží absolutorium za bojovnost a nasazení. Jenže si absolutně nepomůžeme v přesilovkách a momentální nekvalitou v zakončení nejsme schopní dát více branek, proto jsme prohráli,“ shrnul Jenáček.

Jeho tým zdaleka nepředvedl tak marný výkon jako ve víkendových zápasech ve Vítkovicích a v Hradci Králové. Svého soupeře dokonce zcela výjimečně (byť těsně) přestřílel. Závěrečný výsledek byl ale stejný a pro hokejové Berany tradiční a nelichotivý – i Liberci dovolili odvézt ze Zlína všechny body.

Berany nasměrovala k porážce úvodní třetina, přestože se v ní skóre nezměnilo. „Hráli jsme ji velmi dobře. Bohužel se nám nepodařilo dát gól, a když jsme po jedné chybě inkasovali, na deset minut jsme úplně vypadli z role. Je to tíhou našeho postavení, kluci ztratí víru a těžko se to dává dohromady,“ dodal Jenáček.