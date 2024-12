Zkušený útočník Okál skončil v Kometě, po třech letech se vrací do Zlína

Čtyřiatřicetiletý Okál nastoupil v tomto ročníku za Kometu kvůli zranění jen ve 12 z 26 zápasů, které Brňané odehráli. Připsal si jednu asistenci. V minulé sezoně absolvoval včetně vyřazovacích bojů 54 utkání s bilancí 14 bodů za pět branek a devět přihrávek.

„Po zranění se do toho nedostal a neměl takové velké herní vytížení. Tím se otevírá příležitost pro naše mladé hokejisty, které chceme zabudovat do sestavy. ‚Očkovi‘ bych chtěl poděkovat za to, co v Kometě odvedl a popřát mu hodně zdraví a úspěchů,“ uvedl sportovní manažer Komety Tomáš Vincour.

Okál by se mohl do nejvyšší soutěže vrátit, neboť Zlín patří v první lize k favoritům a tuto roli také potvrzuje. Je druhý o dva body za Vsetínem.

„S přihlédnutím na dlouhodobá zranění Petra Kratochvíla a Jakuba Šlahaře jsme se rozhodli angažovat zlínského odchovance Zdeňka Okála, který v Brně nedostával tolik prostoru, kolik by potřeboval. Jedná se o obětavého, důrazného a přímočarého hráče, který do našich útočných řad přinese oživení,“ řekl zlínský sportovní manažer Jan Srdínko.