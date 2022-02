Varaďu má v Třinci nahradit olomoucký trenér Moták. Bez komentáře, říká

Jako první informaci o možném odchodu Motáka do Třince přinesl deník Sport. A téma to je také v kabině Hanáků. „Nevím, jestli to můžeme rozebírat. V cizině je běžné, že se podepisují hráči i během sezony a ví se to,“ našlapoval zprvu opatrně olomoucký útočník Rostislav Olesz. Pak však upřímně dodal: „Kdo by nepřál angažmá v Třinci, ve velkoklubu? To je český Real Madrid. Kdo mu to nepřeje, ten mu to závidí.“

Sedmapadesátiletý Moták je v Olomouci pátou sezonu. V Česku měl dlouho nálepku nedoceněného experta, neboť ve Spartě, Vítkovicích či mládežnických reprezentací působil převážně jako asistent. Až systematickou prací u skromných kohoutů po boku Jana Tomajka si získal čím dal tím větší uznání. Také teď se snaží soustředit jen na jedenáctou Olomouc a dotlačit ji do předkola play off.

Mora se trápí už bez olympioniků

V pátek však Hanáci zaznamenali už sedmou porážku z posledních osmi duelů, přestože vedli 3:1. Navíc jim poprvé chyběli olympionici - elitní centr David Krejčí a brankářská jednička Branislav Konrád.

„Je to těžké. Po utkání v Plzni se nám zase někdo zranil, doplňujme to hráči z první ligy. Nebrečíme, musíme si s tím poradit a bojujeme. Nikdy se nevzdáme,“ řekl Moták.

„Ke konci jsme měli více šancí, ale ty jsme neproměnili. Já je měl, a to už v této fázi sezony hodně mrzí, ještě když chybí David Krejčí a Braňo Konrád. Potom nemáme body,“ litoval Olesz, který byl v utkání hodně vidět a povedenou baseballovou trefou ve 33. minutě navyšoval na 3:1.

Gól dlouho zkoumal rozhodčí u videa. „Nejdřív jsem myslel, že jdou zkoumat vysokou hůl, ale když mi řekli, že řeší, jestli jsem to nedal rukou, byl jsem v klidu, i když člověk nikdy neví,“ oddechl si Olesz. „Neřekl bych, že jsme je měli na lopatě, ale měli jsme to dobře rozehrané. Inkasovali jsme gól ve druhé třetině do šatny, nebylo to ideální, ale pořád jsme vedli 3:2.“

Při absenci Krejčího přijímá někdejší útočník NHL větší zodpovědnost za výsledky Mory. Ačkoli se i kvůli zranění trefil Olesz v ročníku teprve potřetí. „Všichni víme, jaké mám statistiky v sezoně, jak jsem marodil. Připravil jsem se na to. Vím, že nejsem bodový lídr, ale nasazením tam přínos pro tým je. A teď je ten čas, kdy to musíme vzít na sebe, nebát se zodpovědnosti. Nejsme nejmladší mančaft,“ apeluje. „Trenéři nás teď využívají, i když to není jednoduché, když celou sezonu hrajte druhé třetí housle, nebo jste zranění. Než si tělo zvykne na vyšší ice time, je to problém. Ale nikdo se neptá. Olesz, Kolouch a další musí teďka zahrát, zastoupit Davida a musíme vyhrát co nejvíc zápasů.“

Krejčímu fandí na dálku. Tedy hlavně aby mu dobře dopadly testy na covid a mohl v Pekingu vůbec hrát. „Víme, jak se David těší na olympiádu. Český hokej potřebuje úspěch a David je jeden z těch, který to může zajistit. Sami víme, jakou kvalitu má,“ chválí Olesz olomouckého tahouna.

Po pěti týdnech nastoupil v brance Mory Jan Lukáš, jenž zastoupil Konráda. „Pechovi chytil sólový únik. Kvalitní práce,“ ocenil Moták. „Chlapcům musím poděkovat za bojovnost, nasazení s jakým do utkání v naší nelehké situaci vstoupili. Bohužel jsme to za stavu 3:1 neudrželi, udělali jsme pár individuálních chyb, kdy jsme špatně přebrali hráče. Ceníme si ale každého bodu.“

Od příští sezony čeká na trenérského slušňáka zřejmě mnohem větší výzva u nejlepšího klubu v zemi.