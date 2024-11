Moták o krizi a vlastní pozici: Špatně nesu, když někoho zklamu. Otočíme to!

„Pořád v našich hráčích vidím bojovnost, nasazení, chtíč a že tu prekérní situaci chtějí zlomit a nastartovat sérii lepších zápasů. Bohužel jsou tam i věci, které nechceme. Třeba, že ve vyložené šanci ještě přihráváme,“ mrzelo zkušeného trenéra.

Je to nejhorší situace, v jaké jste dosud v kariéře byl?

Je to složité. Máte zodpovědnost vůči organizaci a lidem, kteří v ní pracují. Nicméně doufám, že se mužstvo zvedne a že budeme nejen hrát kvalitně, ale přijdou i výsledky.

Řešil jste s vedením klubu, jak pevnou máte pozici?

Vím, že největší zodpovědnost za mužstvo mám já a nejvíce ji i cítím...

Jako první většinou krizi odnese trenér. Jak se s tím perete?

Strašně špatně a těžce nesu, když někoho zklamu. Potřebuju se podívat všem klukům do očí. Lidem v organizaci, fanouškům.

Sám utíkat nebudete?

Jsem bojovník. Vidím na hráčích, že nerezignují. Střídačka žije, střídačka se snaží. Střídačka chce, ale děláme i věci z přemíry snahy. Je jí tam tolik, že je to i kontraproduktivní. Takže příště nebude porada, budeme to dělat jednoduše.

Třinecký trenér Zdeněk Moták.

Fanoušci během utkání s Kladnem nevolali po vašem odchodu, ale odvolávali vašeho asistenta Marka Malíka. Víte proč?

Nechtěl bych to komentovat. Už jsem to jednou zažil sám, není to příjemné. Takže bez komentáře.

Dva roky jste pracoval s týmem, kterému se většinou dařilo a byl nahoře. Tentokrát ne a ne krizi překonat.

Ale i dříve byly situace, kdy se nám nedařilo. V prvním roce po mém příchodu jsme měli taky myslím sedm osm proher za sebou. To se nám taky nevedlo, ale nakonec jsme se z toho dostali. Stoprocentně věřím, že se to podaří zase.

V nedávné reprezentační přestávce jste chtěli více trénovat, zapracovat na zlepšení hry. Nejste zdrcený, že se to zatím nepovedlo?

Poslední dva zápasy před přestávkou jsme hráli velice dobře, s Vítkovicemi (2:1) i Mladou Boleslaví (2:3), byť s tou jsme prohráli. V pauze jsme výborně trénovali. Bohužel teď máme v šesti dnech třetí prohru a to nás určitým způsobem dostává dolů. Musíme se tomu postavit.

Třinec byl pověstný útočnou hrou. Teď se na góly nadřete.

Nedáváme je, to je jasné. A jestliže tomu tak je, musíme pracovat na tom, abychom je nedostávali. To je další věc. V minulých zápasech jsme si pomáhali jenom přesilovkami. Dneska jsme dali jeden gól ze hry, ale je to málo. Děláme na tom, snažíme se, aby se situace posunula k lepšímu.

Pořád vám chybí střelec Martin Růžička. Může mít absence jednoho hráče na tým takový vliv?

Samozřejmě, vždyť je to místní ikona. Takový hráč tomu hodně pomůže. Navíc nám chybějí i Hudy a Mary (útočník Libor Hudáček a obránce Martin Marinčin). To jsou tři hráči, kteří mají na chod mužstva velký vliv.

Tušíte, kdy se vrátí do hry?

Martin snad v řádech dnů. U Hudyho s Marym zatím nejsem schopen říct.