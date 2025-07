„Minulou sezonu jsme měli bohužel kratší, ale o to delší byl odpočinek a možnost tréninku, takže snad jsme se s tím dobře porvali,“ připomněl Zdeněk Moták, že Oceláři po pěti mistrovských titulech skončili ve čtvrtfinále.

Jejich kádr doplnili obránci Jakub Galvas z Malmö Redhawks, David Musil z Pardubic a Pavel Průšek z Fargo Force hrající zámořskou juniorskou USHL a útočníci Oscar Flynn z Liberce a Michal Kovařčík z Kärpätu Oulu.

„Dva z nich jsou staronoví,“ zmínil kouč návraty Musila a Kovařčíka. „Už tady působili a zanechali tady stopu. Další dva (Galvas a Flynn) by měli zvednout konkurenci, mají reprezentační zkušenosti, věřím, že vnesou do týmu bojovného ducha, rychlost, což budeme potřebovat. Jen doufám, že všichni hráči, které máme, budou zdraví.“

Dodal, že i proto, aby se hokejistům vyhnuly případné problémy, měli minulý týden náběhový.

„Hráči si potřebovali vyzkoušet, jestli je led dost ledový, puky dost černé a gumové, hokejky dřevěné... Teď už ale dřeme a trháme led,“ pousmál se Moták.

Kádr máte hotový?

Myslím si, že je. Už bychom neměli v průběhu srpna řešit nějaké příchody.

Jakuba Galvase znáte z Olomouce. Jak se změnil?

Měl jsem ho jednou na ledě, je brzo dělat nějaké velké závěry. Kuba je two way obránce, zastane práci v obraně i v útoku. Takového obránce jsme potřebovali. Potřebovali jsme hráče s takovým stylem. Těším se ale nejen na něj, na všechny hráče.

Oscara Flynna už někde v sestavě vidíte?

Někde ho vidím (smál se).

Pokračují čtyřicátníci Vladimír Dravecký, Martin Růžička a Petr Vrána. Řešili jste jejich roli v týmu?

Jsou to hráči, kteří tady zanechali obrovskou brázdu. Jak se prosadí, bude záležet hodně na nich.

Petr Vrána minulé play off nehrál. Údajně to navrhl sám.

Každý chce hrát, je ale pravda, že přišel s tím, že když to pomůže, že bude první, kdo by třeba ze sestavy vypadl. Nicméně cítil jsem na něm, že chce hrát, že mu to trhá rukama nohama. Jen to play off bylo krátké.

Ukázal, že je správný kapitán, když upozadil svoje ego?

Jasně. Víte, takových lidí si musíte vážit. Je to hráč a potažmo člověk, kterého by si přál trénovat každý trenér.

Jak to vypadá s Tomášem Kundrátkem, který je po operaci ramene, a Michalem Kovařčíkem, který byl na operaci kýly?

O jejich startu rozhodne lékař. Trénují individuálně, trénují na ledě, což je pozitivní zpráva. Nebudeme nikam spěchat. Potřebujeme zdravé hráče a potřebujeme hráče, kteří na ledě odevzdají sto procent.

Zůstane útočník Petr Sikora, jehož loni draftoval Washington Capitals?

Se Sikim se bavíme denně. Bude záležet na něm, jak se rozhodne, jak situaci probere s rodiči, s agentem, s Washingtonem... Hráče jeho parametrů bychom tady měli i nadále rádi. Máme ubezpečení od agenta, že by tady měl zůstat. Je tam však čárka a odporovací spojka ale... (smál se).

Může být příští sezona jiná, když jste měli více času na oddech?

Je důležité, že si hráči odpočinuli. Samozřejmě vždycky chcete poslední zápas vyhrát a hrát až do konce celé soutěže. My jsme bohužel vypadli hodně brzo, ale pauza hráčům prospěla. Přišli nabuzení, přišli s chutí.

Můžete být v příští sezoně klidnější, když nebudete obhajovat titul?

Nemyslím si, že budeme v klidu. Budeme chtít naopak dokázat, že nahoru patříme.

Pomůže vám i v přípravě na extraligu, že jste se letos neprobojovali do Ligy mistrů?

Liga mistrů sice byla skvělá, ale bohužel je v tom cestování a různé přesuny. Moc času na trénování není. Navíc letos začíná extraliga poměrně brzy, už desátého září. Takže v září stihneme už jenom jedno přípravné utkání.

„Jedem! Jedem!“ povzbuzuje třinecký trenér Zdeněk Moták hráče na tréninku.

Bude příští sezona nabitější, když hokejisty čeká olympiáda a častěji budete hrát i třikrát týdně?

Navíc my cestujeme. Ke všemu tentokrát k nám ostatní mužstva nebyla moc vstřícná, takže budeme mít poměrně dost cestování. Jsem na to zvědavý, ale musíme to zvládnout.