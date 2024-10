Bez hole se hokej hrát nedá, posteskl si Moták nad prvním gólem v Olomouci

Olomoucký Michal Kunc dojel za brankou Ocelářů puk, po ataku Marinčina upadl a s sebou vzal i hůl třineckého obránce. Ten pak přestal hrát, naopak domácí útočník pohotově vstal, našel osamoceného Jakuba Orsavu a ten tváří v tvář Mazancovi skóroval.

„Trošku takové zakončení trénuju. Bekhendem to gólman moc nečeká, jde mu to do protisměru. Na tréninku mi to sice moc nešlo, ale teď mi to fakt sedlo. Vlastně mi nic jiného nezbývalo,“ popisoval Orsava svoji třetí trefu v aktuálním ročníku.

„Víte, hokej se kromě jiného hraje holí. Musíte umět bruslit, přemýšlet, ale když vám někde seber hůl, hokej se prostě hrát nedá,“ kroutil hlavou Moták.

Podívejte se na trefu Jakuba Orsavy proti Třinci:

Tipsport extraliga @telhcz Bojovnost 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗹𝗮 𝗞𝘂𝗻𝗰𝗲 a milimetrově přesný bekhend 𝗝𝗮𝗸𝘂𝗯𝗮 𝗢𝗿𝘀𝗮𝘃𝘆 🐔💪🏻



Takhle @hcolomouc "upekla" vítězný gól v souboji s obhájcem titulu! 😎



#TELH | #momentytelh | #OLOTRI https://t.co/ySVo55CTdC oblíbit odpovědět

Jeho protějšek a někdejší asistent Jan Tomajko se k incidentu nevyjadřoval, byl ale rád, že jeho tým šel do vedení. „Za stavu 0:0 měl Třinec stoprocentní šanci, Matěj Machovský chytil v podstatě gól. Udělali jsme dobře, že jsme ho podepsali,“ řekl se smíchem v narážce na pondělní prodloužení smlouvy s Matějem Machovským do konce sezony.

Na konečných 2:0 upravil letmou tečí po Rutarově nahození Petr Fridrich. Olomouc zvítězila potřetí v řadě, po triumfu nad Spartou z minulé středy přidala další cenný skalp v podobě výhry nad pětinásobným šampionem extraligy. Oproti tomu Třinečtí ani na pátý pokus nezvítězili na cizím ledě.

„Soutěž je nesmírně vyrovnaná. Týmy se na nás, i na každého jiného soupeře, poctivě připravují. Rozhoduje mnoho aspektů a detailů. A nám zatím venku ty detaily, například přesilové hry, nevychází,“ hledal důvod venkovní série Moták.

Třinec v nedělí čeká domácí souboj s Karlovými Vary (17.00), Olomouc zajíždí na led Kladna (16.00).