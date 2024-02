Kassian extra posila nebude. Michálek o extralize, slzách v Brně a trénování syna

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa hokejem dál žije. Sám trénuje žákovský tým svého syna, drží palce „svým“ Coyotes a doufá, že organizace z Phoenixu nevymění jeho krajana Karla Vejmelku. I extraligu sleduje.

„Když vidím, jakými jmény mají Sparta a Pardubice nabité kádry, je to až neskutečné. Už jen jejich rozpočty musí být na české poměry astronomické. Jestli ligu nevyhraje jeden z těchto dvou celků, bude to velké překvapení,“ odhaduje jedenačtyřicetiletý rodák z Jindřichova Hradce.

Jedním z velkých témat před uzávěrkou přestupů na konci ledna byly návraty – nebo snahy o ně – hráčů ze sportovní penze. O Codyho Eakina měla zájem Kometa, ale nedopadlo to, Zack Kassian ve Spartě zakotvil. Co o tomto trendu soudíte?

Záleží vždy i na tom, o jakého hráče se jedná, jakým stylem hraje, v jakém je věku, jakou má motivaci a jaký je jeho zdravotní stav. To jsou věci, do kterých já nevidím. Konkrétně Kassiana jsem měl možnost sledovat, když hrál tady v Arizoně, a musím popravdě říct, že nevím, co od toho Sparta očekává. Je pro mě překvapením, že takového hráče berou. Podle mě to extra velká posila nebude.