Irgl, poklad hokejové Olomouce. Všechny nás zvedá, zní od spoluhráčů

Samotný závěr zápasu. Kohouti hájí vedení 2:1 v oslabení, navíc Pardubice hrají bez brankáře. Irgl v pádu obětavě vyhazuje puk z obranného pásma.

Stává se snad z vyhlášeného snajpra specialista i na oslabení? „To ne, ale potřebuji být v tempu. Kdybych seděl, byl bych pak pro tým zbytečný,“ říká útočník, který na ledě stráví v průměru kolem sedmnácti minut za zápas. Pojistku do prázdné klece ještě přidá Kolouch a Olomouc vydře vítězství.

Mimochodem, vítězný gól vstřelil Irgl, k tomu přihrál i na první trefu Strapáčovi. Avšak bylo by strašně ploché hodnotit tahouna Mory a jednu z největších extraligových osobností jen podle čísel.

Je čirá radost sledovat, jak Irgl miluje tento sport. Jak brání. Nehraje pohodlný hokej. Pořád mu dává všechno a po nuceném konci v bohatýrském Třinci i ve skromnějších podmínkách na Hané stále ukazuje, že patří k rozdílovým borcům soutěže. Lídr každým coulem.

Poklad Olomouce. „Je vidět, že je to matador. Všechny nás zvedá. Je šikovný hráč. Jsme tady od toho, abychom dřeli, on k tomu ještě přidává góly. Jde to hodně znát,“ smeká před ním brankář Jan Lukáš.

K Irglovi, profesionálovi s příkladnou pílí a pořád výbornou střelou i dynamikou, na které pracuje s trenérkou atletiky, vzhlíží celý tým. „Konečně máme mercedes. Super, takové borce prostě potřebujete, top špičku, on je i skvělý kluk do kabiny. Když si vezme slovo, tak každý stáhne zadek a poslouchá, co říká. A na ledě je vidět, že to v ruce ještě má, hrozně. Pomáhá góly i jménem. Celá extraliga vidí, že sem nechodí špatní hokejisti,“ přidává se elitní centr Jan Knotek.

Právě po jeho boku začal Irgl sezonu, před níž si dal vysokou metu: „Chci navázat na tu minulou.“ Pro připomenutí – to si připsal 23 gólů a hrál jako zamlada. Top forma ve vyrýsovaném těle.

A že jde o reálnou metu, Irgl rychle dokazuje. Po sedmi kolech dal už čtyři branky, trefil se v posledních třech zápasech – v Třinci, s Pardubicemi i na Kladně.

Dvakrát po sobě přebíral cenu pro nejlepšího hráče Olomouce. „Ale šancí jsem měl spoustu a góly nedal. Na koncovce je pořád potřeba pracovat,“ je k sobě přísný. Po porážce 3:4 na Kladně v prodloužení ho štvalo, že ve třetí třetině neproměnil trestné střílení po faulu brankáře na centra Koloucha.

Gólman Godla střelu zápěstím zneškodnil lapačkou. Je vhodné také zmínit, kdo Koloucha překrásným pasem přes celé kluziště mezi obránci Kladna našel. Ano, Irgl.

Bývalý český reprezentant, vicemistr světa, má mimořádné hokejové myšlení, stále žhavý cit pro ledovou hru. I proti Pardubicím našel skórujícího křídelníka Strapáče volného před gólmanem hezkou prostrkávačkou. Trenéři ho před zápasem s Pardubicemi zatáhli do druhé lajny k ostravským kumpánům Strapáčovi a Kolouchovi, Klimek nahradil Irgla v první formaci. A vypadá to na dobrý tah. „Bylo to rozhodnutí trenérů, nijak ho s námi nekonzultovali, prostě tak to dali. Tah jim vyšel,“ těší Strapáče.

„Chtěli jsme něco změnit směrem k lepší kombinaci. Proto jsme navázali na spolupráci Koloucha, Strapáče a Irgla. Doufám, že se to bude posouvat jen nahoru. I Klimek v Knotkově lajně celkem seděl, to by mohlo být taky fajn,“ přeje si kouč Zbyněk Moták.

„Na Strapa i Kolouška jsem zvyklý,“ kývne Irgl. „Šance jsem měl ale také v předchozích zápasech, jen jsem bohužel góly nedával. Když spočítám šance, které jsem měl v Třinci, byly na další dva góly.“

Přesto Olomouc i díky jeho příspěvku na obou stranách kluziště z úvodních sedmi kol odešla s prázdnou jedinkrát a je překvapivě čtvrtá. Pro kohouty moc dobře, že letní námluvy Sparty s Irglem nedopadly. „Každý rok už může být pro mě poslední, ale kariéru neuzavírám,“ říká. „Mě to furt baví.“

A je to znát z každého momentu. I po zápase, kdy si na ledě v náručí se svou dcerkou užívá děkovačku s fanoušky.