Záchranář Litvínova: Pomoc Orlenu? Nízká či žádná. Musíme sehnat až 50 milionů

„Musíme sehnat dodatečných 40 až 50 milionů korun,“ spočítal Marek Tomčík, člen výboru spolku HC Litvínov provozujícího mládež. I on je v pracovním týmu záchranářů poté, co Orlen oznámil záměr Vervu po sezoně opustit. A chápe, že spolek jako držitel extraligové licence má klíčovou roli: „Rozhodnutí o budoucnosti spadne na mládež. O prodeji licence neuvažujeme.“
Už proběhla schůzka vyjednávacího týmu s Orlenem?
Ano, v pondělí jsme měli první osobní jednání od chvíle, kdy Orlen oznámil záměr odejít z akciové společnosti HC Verva Litvínov. Zástupci Orlenu nám sdělili, že tento postoj trvá. Že už nechtějí vlastnit klub. Řešili jsme, zda a za jakých podmínek si umějí představit budoucí spolupráci. Sdělili nám, že je v jejich plánech bavit se o sponzorství, ale ať počítáme s tím, že bude výrazně nižší.
O kolik?
Číslo nezaznělo. Vlastník dával ročně v průměru 60 milionů korun a my vydedukovali, že by podpora mohla být na úrovni 15 až 20 procent této částky. Což nic stěžejně neřeší, stále musíme najít strategického partnera nebo investora, případně poskládat rozpočet od různých partnerů. Bavíme se o 40 až 50 milionech.
A co stávající sponzoři?
Extraliga se hraje od 80 až 100 milionů výš. Vedle odchodu 60 milionů byla část partnerů navázaná na Orlen a může hrozit, že odejdou s ním. Já doufám v opak, že většina zůstane věrná Litvínovu a případně svou podporu klubu ještě navýší.
Nedoufali jste, že si Orlen nakonec svůj odchod rozmyslí?
Jedna z našich hypotéz byla, že valná hromada Vervy mohla být silnou pákou na menšinové vlastníky, tedy na spolek a město. Ale zaznělo, že odchod není součástí vyjednávání, že důvodem jsou skutečně ekonomické problémy společnosti v Česku, které mají příčinu v situaci na globálních trzích rafinerie a paliv. Potvrdili nám, že omezují nebyznysové iniciativy, což se nebude týkat jen hokeje. Nebylo úplně veselé, že podpora bude extrémně nižší, pokud vůbec nějaká.
Cítíte časový tlak?
Způsob odchodu je relativně rychlý, ani moc neumožňuje menšinovým vlastníkům, tedy občanskému sdružení a městu, reagovat. Zdá se, že opatření, které se týká až sezony 2026/27, je daleko, jenže vy musíte mít už v říjnu, nejpozději v listopadu jasno, protože se uzavírají hráčské smlouvy na nadcházející ročník. Někteří hráči mají kontrakty do konce sezony, jiní naopak dlouhodobé, i ti jsou v nejistotě. Nová skupina, nová společnost nebo rovnou investor, pokud by se našel, by museli začít konat už na konci října. Pokud platí postoj skupiny Orlen, že k 31. říjnu začne postupně likvidovat současnou společnost, nezbyde než vedle toho postavit novou organizaci, která se bude věnovat přípravě další sezony.
Založíte tedy novou společnost?
S Orlenem jsme se dohodli, že na příštím jednání budeme řešit, zda by byl ochotný a za jakých podmínek odprodat svůj podíl někomu třetímu. Za A úplně novému subjektu, investorovi, za B stávajícím menšinovým vlastníkům, za C jednomu z nich.
Je spolek případně připravený vést extraligový hokej?
Upřímně? Není! Vedení spolku je složeno z lidí, kteří pro spolek pracují dobrovolně, s nadšením a ve vlastním volnu. Naším posláním není provozovat profesionální hokej, ale primárně sehnat peníze a pokrýt rozpočet na mládež. Nicméně naše registrační číslo a licence jsou používány na svazu k hraní profesionálního hokeje v Litvínově, z toho cítíme zodpovědnost ke klubu. Jsme ale realisté. Pokud nepřivedeme nového významného investora nebo čtyři či pět velmi silných sponzorů, kteří by výpadek zaplnili, obávám se, že nebudeme schopní postavit rozpočet na extraligový hokej v Litvínově. To je samozřejmě černý scénář, my se snažíme být optimističtější. Proto vznikla skupina společně s bývalými legendami, zároveň jsme do diskusí vtáhli i fanklub zastřešený Ropáky.
Je reálné desítky milionů sehnat?
Dodává mi mírný optimismus, že když se to povedlo v Jihlavě, Karlových Varech nebo Kladně, může se to zachránit i tady. Regiony jsou sice jiné, ale podnikatelská základna je u nás daleko silnější než například v Karlovarském kraji.
Jak zásadní je role legend, slavných odchovanců Litvínova?
Dali jsme tím pozitivní signál veřejnosti a partnerům, že legendám není osud mateřského klubu lhostejný. Někdo je aktivnější a snaží se partnery oslovovat, velmi aktivní roli hraje Jiří Šlégr, intenzivně se bavíme s Robertem Reichelem a Martinem Ručinským. Ve skupině jsou Michal Trávníček, Viktor Hübl nebo Robert Kysela. Chceme, aby věděli, co se děje v klubu, ve kterém vyrostli nebo s ním spojili významnou část kariéry. Neočekáváme od všech stejné intenzivní zapojení. Kluci ale mají kontakty, které se snažíme využít.
A jak jsou vám sympatické akce fanoušků Litvínova?
Tohle je věc, která v Litvínově vždy fungovala. Fanoušek je extrémně důležitý, má silné slovo, dosah. Aktivita s tričky a do budoucna se sbírkou sice spásné nejsou, ale je to výrazný signál pro veřejnost a vedení města, že tady fanouškovské podhoubí je a že jsme ve shodě. Mírně je krotíme před případnými negacemi vůči Orlenu, to by nikam nevedlo, chceme ho jako partnera dál a věřím, že máme Orlenu i dalším partnerům co nabídnout. Myslím, že Orlen má díky svému podnikání sociální odpovědnost k regionu a městu. Věřím proto, že společnou řeč najdeme. A také věřím, stejně jako fanoušci, že Litvínov nezhasne!
Už jste našli jiné partnery?
Významného či strategického zatím ne. Takového, který by řekl: Půjdu do toho. Ale víme o tom teprve pár týdnů. Bavíme se o partnerech 10+ milionů. Menší firmy nejen z Ústeckého kraje se ozývají samy, že jsou fanoušky Litvínova a chtějí pomoct, to je nádhera a až dojemné a vítáme každou pomoc. Nyní však hledáme silné investory a sponzory, kteří pomohou naplnit rozpočet budoucího klubu 40 až 50 miliony.
Držíte extraligovou licenci, máte plán B na její prodej?
Licence je možná až moc démonizovaný pojem. Na rovinu: s nikým jsme nejednali, nikdo nás neoslovil a ani není v plánu jednat o jejím využití mimo naše město. V tuto chvíli je jediný cíl zachránit extraligu v Litvínově. Jiný scénář nezvažujeme.
Chomutov o extraligu stojí, tohle není cesta při černých scénářích?
Budu upřímný, na tohle téma jsme v pracovní skupině ani nemluvili. Všichni mají v hlavě extraligu a Litvínov. Možná by se to nabízelo, ale není to na pořadu dne.
731 milionů korun...
...poslal Orlen Unipetrol do litvínovského klubu mezi lety 2012 až 2024, v průměru bezmála 60 milionů ročně.
Orlen stál o převod extraligové licence na HC Verva, proč k tomu nedošlo?
Věta v jejich tiskovém prohlášení, že chtějí vrátit licenci do klubu, to nebylo šťastné a pravdivé vyjádření. Nikdy v jejím držení nebyla. Od začátku 90. let, kdy došlo k přerodu původních tělovýchovných jednot na občanská sdružení, byla jediným držitelem licence mládež, stejné je to v dalších deseti nebo jedenácti ze 14 extraligových klubů. V listopadu 2024 jsme zahájili s Orlenem jednání, protože k 30. dubnu 2025 končila dlouhodobá rámcová smlouva mezi námi a áčkem, tedy HC Verva. Chtěli jsme se bavit o budoucnosti, předložili jsme čtyři koncepty spolupráce s Orlenem. Jedna byla nejširší možná, oba subjekty by se propojily a řízení především sportovní stránky bychom řešili společně. Nabídli jsme Orlenu vstup do spolku jako právnické osoby, případně jeho zástupcům jako fyzickým osobám.
A jaké byly další scénáře?
Vybudování nadregionální akademie, která by propojila hokej s akademickým vzděláním v podobě spolupráce prvně se střední školou, posléze třeba i s vysokou, abychom přesáhli rozměr Ústeckého kraje a byli atraktivní destinací pro talentované hráče. Nabídli jsme také pořádání letních hokejových kempů v Polsku pod záštitou našich profesionálních trenérů, abychom pomohli rozvoji hokeje u severních sousedů. Třetí variantou byla delší rámcová smlouva v podmínkách stávající, bavili jsme o možnostech 5+5 let nebo i 10+10 let, vždy s opcí. A poslední variantou, ke které nakonec došlo, je prostá výměna služeb, které si vzájemně poskytujeme. My třeba na stadionu provozujeme fitness, máme ho v dlouhodobém pronájmu od města, zařízení je mládeže. A v uvozovkách ho zapůjčujeme áčku za úplatu. To byla čtvrtá varianta, že zúžíme spolupráci spíš na výměnu služeb mezi akciovou společností a sportovním spolkem. A když se většinový vlastník akciové společnosti v průběhu jednání rozhodl opustit klub, tak jsme se o jiných variantách spolupráce už nebavili.
Došlo na variantu 4, co to tedy v praxi znamená?
Stará smlouva popisovala, co všechno budeme společně užívat, jak se chovat v prostorách obou stadionů, vymezovala relativně hladký přechod mezi juniory a dorostenci a A-týmem, výměny reklamních bannerů. Spolupráce byla širší. Ne vše fungovalo, ale měli jsme vůli novou smlouvu modifikovat na skutečně fungující spolupráci. Tohle skončilo, dnes vyjednáváme podmínky spolupráce na tuto sezonu. Zúžilo se to pouze na využívání prostor a zařízení, které má v pronájmu nebo vlastní mládež, a případně, jak bude umožněno dorostenci nebo juniorovi hrát za A-tým, pakliže o něj bude mít zájem. Nic víc, nic méně. K dohodě ještě nedošlo, teď je míč na straně HC Verva. Odeslali jsme náš návrh, který má důstojně zajistit podmínky pro mládež a pro profesionální tým. Věříme, že se dohodneme.
Co z toho vyplývá pro áčko?
Část prostor stadionu máme v nájmu od města, wellnes, fitness nebo rozcvičovnu jsme rekonstruovali, ať už z našich prostředků, nebo z dotací. Většina zařízení je mládeže. Je tedy logické, pokud nemáme dlouhodobou rámcovou smlouvu, že za to áčko bude platit. Jako když si koupí člověk permanentku do fitness. Samozřejmě budeme dávat nějaký nadstandard, vyhrazené hodiny pro A-tým, aby příprava byla maximálně profesionální. Nicméně už to není tak, že každý z hráčů má čip a může se pohybovat po všech prostorách stadionu a využívat je bez omezení.
Proč chtěl Orlen licenci?
V lednu a v únoru na ni čím dál víc akcentoval důraz, což mě překvapilo. Sama o sobě nemá hodnotu, pokud chcete hrát hokej jen v Litvínově a nechcete s ní obchodovat. Trošku jsme zbystřili, protože většina jednání se začala stáčet k tomu, že jedinou a hlavní podmínkou pro Orlen je, že bude vlastnit licenci. Podruhé jsme zbystřili, když po celou dobu jednání Orlen neřekl, za jakých podmínek si spolupráci představuje. Jestli si převezme odpovědnost za mládež, která má mimochodem rozpočet 23 až 25 milionů na rok. Za celou dobu zaznívala jen ultimátní podmínka vlastnictví licence, jednání nedospěla do žádného konce. A potřetí jsme zbystřili, když akciová společnost vykázala ne úplně zanedbatelnou ztrátu. A pak jsme se dozvěděli od Orlenu, že končí. Pro Litvínov je v tuto chvíli dobře, že mládež vydržela s licencí na stejném stanovisku.
80 let...
...je litvínovská chemička spjatá s místním hokejem, stála u zrodu klubu po 2. světové válce.
Co by hrozilo?
Obecně, kdybyste chtěl licenci převést do jiného města, hodnotu má, řádově to jsou desítky milionů korun. Ale nemůžete ji vyjmout z vlastnictví občanského sdružení a někomu ji předat, byť v dobré vůli. Dneska už ani města neprodávají pozemky nebo nemovitosti jen tak za korunu, pokud je nemají oceněné a není tam třeba jiný záměr. My požádali o nacenění licence, na to jsme vybrali erudovanou právní kancelář. Očekávám, že do konce roku budeme znát její hodnotu. Opakovaně jsme říkali, že nemáme zájem licenci nikam převést, slouží pro provozování profesionálního hokeje v Litvínově. Nemáme důvod měnit něco, co funguje přes 30 let. Pojďme společně pověřit právníky a daňové poradce, kteří najdou způsob garance, či dlouhodobého pronájmu licence, aby se dostatečně ošetřila rizika další investice skupiny Orlen do hokeje.
Je možné, že Orlen chtěl licenci zpeněžit, byť už věděl, že s vlastnictvím hokeje končí?
To nemůžu komentovat, já jen popsal, jak se vyvíjelo jednání mezi oběma subjekty. Byl od nich extrémní tlak na předání licence v únoru a v březnu, pak v červnu vyjde tiskové prohlášení, že končí s hokejem v Litvínově. Tyto dvě časové souslednosti jsou minimálně podivné.
Město Litvínov zvýšilo daň z nemovitosti, což se významně dotklo i Orlenu. Mohlo to hrát roli v jeho odchodu z hokeje?
Neumím si představit, že by to měl být důvod k odchodu. Platit daně je normální, nemyslím si, že by se takhle velká korporace snížila k tomu, že by potrestala město odchodem z hokeje. Ani ze strany Orlenu to nezaznělo, jen o tom spekulovali komunální politici. Orlen se k hokeji choval dosud vždy zodpovědně a štědře, díky trvalé podpoře se tady hraje extraliga nepřetržitě 66 let.
A co tu zvýšenou daň teď použít na podporu hokeje? Alespoň na přechodnou dobu, než se najdou noví partneři?
Je to na rozhodnutí města a politiků. Město má třeba rozjetou stavbu plavecké haly, což není úplně malá investice. Radnice se postavila zodpovědně k rekonstrukci zimního stadionu, nechává zpracovávat projektovou dokumentaci, jen ta vyjde na deset milionů. Nemyslím si ale, že je přímá prolinka mezi výběrem daně a investicemi do hokeje. Litvínovskou veřejnost by významně rozdělilo, jestli má město profesionální hokej více financovat. Je to o možnostech, prioritách a politické vůli. Příklady z jiných měst, jako jsou třeba Zlín, Pardubice nebo Karlovy Vary, ukazují, že město může krátkodobě sehrát důležitou roli v podpoře hokejového klubu a zamezit jeho úpadku.
Umíte si představit, že by se v Litvínově hrála třeba jen první liga?
My zatím o jiných variantách než extralize neuvažovali, ale víme, že hlavní odpovědnost za sportovní část, tedy i úroveň soutěže, kterou Litvínov bude hrát, ve finále spadne na mládež. Jsme jediný subjekt, který je oprávněn hrát v Litvínově hokejové soutěže. Umím si představit cokoliv, ale do budoucna by to mělo fatální následky jak pro profesionální hokej, tak pro atraktivitu akademie. Chceme zajistit mládež na stejné, nadstandardní úrovni jako doteď a společně s bývalými hráči a partnery udržet extraligu.
Co by pro vás osobně znamenalo, kdyby se to nepovedlo?
Na hokej chodím odmalička, dokonce jsem chviličku byl i v základně, v žáčcích, asi jako většina kluků v našem městě. Dneska v Litvínově hraje můj syn. Se všemi dětmi jsem odmalička chodil na extraligu. Mám fotografie, kdy naši dědové po práci stavěli zimní stadion, dělali led, zakládali různá sportovní a společenská odvětví v Litvínově. I můj dědeček, který sem byl za války totálně nasazen. Řada tehdejších zaměstnanců a nadšenců byla u zrodu hokeje, házené a dalších sportů. Veškeré společenské dění bylo až do 90. let spojené s chemičkou. Není to o mně, ale o osobních příbězích lidí. Je jich tu opravdu hodně, kteří mají život spojený s hokejem. Řada kluků a holek dostala právě na hokeji první pusu. Troufnu si říct, že to je zdejší fenomén, až kult. O to víc mě mrzí postoj současného Orlenu jako vlastníka továrny, která zde stále podniká, protože klub vznikl právě na základě úsilí tehdejších zaměstnanců po 2. světové válce. Samozřejmě je to 80 let, emoce se časem ztrácejí, ale pro plno lidí je to výrazná srdeční záležitost.
Vyčítáte Orlenu, že hokej opouští?
Rozhodně ne! Je namístě skupině Orlen Unipetrol poděkovat za dlouholetou podporu. Když se společnosti nevede ekonomicky nejlépe, tak samozřejmě respektujeme a chápeme, že nemůže podporovat ve velké míře neziskové projekty a už vůbec je nemůže vlastnit. Nechceme Orlen hanit ani zatracovat. Je to regulérní postoj, na který má právo. Na druhou stranu věřím, že i v této chvíli najdou důstojnou částku, aby hokej podpořili a pomohli klubu, aby se dokázal dostatečně v několika letech restrukturalizovat a restartovat v nový začátek.
Z prohlášení Orlenu Unipetrol ještě před oznámením odchodu z klubu
7. května 2025
Zintenzivnila se komunikace a spolupráce všech tří akcionářů. Uskutečnila se řada jednání, na kterých si vlastníci vysvětlovali své postoje a názory nejen na provozně-ekonomické fungování klubu a jeho finanční zabezpečení, ale také na vzájemnou spolupráci do budoucna. ORLEN Unipetrol očekává stejný přístup také od třetího akcionáře, kterým je HC Litvínov, sportovní spolek, kterému klub finančně přispívá na provoz několika miliony ročně.
„Naším cílem je posílit jednotné fungování A-týmu a mládeže, aby mládežnické kategorie produkovaly více odchovanců pro extraligový hokej. Chceme také, aby zástupci klubu byli součástí kontrolní komise sportovního spolku. V neposlední řadě vidíme jako klíčové, aby licence na extraligu byla v držení klubu a nikoliv sportovního spolku. Na jednáních jsme jasně deklarovali, že převod licence zpět do vlastnictví klubu je pro nás zcela zásadní věc. Jsme majoritní vlastník a největší sponzor klubu, nikoliv sportovního spolku. Převedení licence zpět na klub vnese do fungování klubu i do vztahu mezi akcionáři vyšší transparentnost. Horizont převodu vidíme pro sezonu 2026/2027 s tím, že bude smluvně zaručena její nepřenositelnost mimo Litvínov. Jedině tak můžeme i nadále efektivně a zodpovědně plnit naši úlohu majoritního vlastníka klubu a hlavního finančního přispěvatele klubu se všemi právy a povinnostmi z tohoto faktu vyplývajícími a s respektem k osmdesátileté tradici tohoto klubu a spoluzodpovědností za jeho úspěšnou budoucnost,“ uvedl Mariusz Wnuk, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.
