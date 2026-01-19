Pardubice valí za pohárem, kaňkou absence opor
Tradičně ambiciózní tým s našlapanou soupiskou kvality na ledě potvrzuje. Deset kol před koncem si hýčkají devítibodový náskok a zřejmě pouze výrazný výkonnostní pokles by Pardubice mohl připravit o zisk Poháru Jaroslava Pouzara.
Ten můžou získat potřetí za poslední čtyři sezony, pouze před rokem jejich nadvládu v dlouhodobé soutěži narušila Sparta. Tým trenéra Filipa Pešána ale touží po nejcennější trofeji, která mu v uplynulých dvou letech jen těsně unikla.
Dynamo je nejgólovějším týmem soutěže, navíc má druhou nejlepší defenzivu. K tomu si v pokročilé fázi ročníku udržuje stabilní výkonnost, v prosinci a první polovině ledna vytvořilo šňůru 13 zápasů s alespoň jedním bodem.
Daří se i tradičním tahounům, vždyť v první pětce produktivity jsou hned tři zástupci Východočechů. Nestárnoucí Roman Červenka bodování vévodí s odstupem šesti zápisů do statistik, kapitán Lukáš Sedlák drží třetí příčku a Jan Košťálek je suverénně nejproduktivnějším obráncem.
Před rozhodujícími extraligovými týdny tak ve favorizovaném klubu panuje spokojenost. Jedinou momentální kaňkou může být marodka útočníků Jakuba Lauka, Vladimíra Sobotky, Jiřího Smejkala a gólmana Malcolma Subbana.