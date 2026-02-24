Tipsport extraliga 2025/26

Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

  14:57
Posledních pět zápasů, tedy 15 bodů ve hře. Vzhledem k vyrovnané tabulce hokejové extraligy obzvláště důležitých. Základní část tuzemské nejvyšší soutěže míří do divokého finiše, který nabízí několik nevyřešených otázek. O co všechno se ještě hraje?
Pardubice blízko poháru

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Asi nikdo příliš neočekává, že by se v tomto případě mělo něco měnit. Pardubice míří za Pohárem Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části, pět kol před koncem drží výrazný sedmibodový náskok.

Ten se krátce před olympijskou pauzou trochu snížil, když Východočeši z devíti bodů získali pouze tři. Našlapaný kolos se ale ve zbývajících duelech bude moct spolehnout na drtivou ofenzivní sílu a druhou nejlepší defenzivu.

Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off

Trofej pro nejlepší tým dlouhodobé části soutěže může získat potřetí za poslední čtyři sezony, stále se ještě může vyhoupnout přes stobodovou hranici.

Tým si únorovou pauzu zpestřil domácím turnajem Hockeytown Cup, kde ve finále padl v prodloužení s Bernem. Největší hvězdy pak reprezentovaly pod pěti kruhy a předvedly solidní výkony.

Udrží si formu i pro nejdůležitější část klubové sezony?



Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 47 21 5 4 17 146:123 77
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 47 15 5 4 23 94:125 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Česko - Kanada 3:4P. Krutý konec na olympiádě, hokejisté sahali po senzaci

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Snažili se, dělali, co mohli. Velkého favorita dlouho trápili, ještě tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby dokonce vedli. Nakonec se však čeští hokejisté loučí s olympijským turnajem v...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Klubu se má podařit odvrátit hrozící zánik

Mladí fanoušci hokejového Přerova fandí svým oblíbencům.

Mise splněna. V sezoně plné nejistot mají hokejisté Přerova první jistotu – výsledkově se zachránili v první lize. Rozhodlo o tom víkendové padesáté kolo Maxa ligy. Přerov sice na domácím ledě...

24. února 2026  9:26,  aktualizováno  10:16

Hokejový svaz vyplatil jednu provizi dvakrát. Jeden a půl milionu dostala Peltova firma

Miroslav Pelta si u soudu, vyslechne rozsudek v kauze údajně zmanipulovaných...

Sehnat sponzora pro hokejový svaz může být zajímavý byznys. Ten, kdo štědrého dárce přivede, má nárok na odměnu. Redakce iDNES.cz ale odhalila případ, kdy hokejisté takovou provizi za jednoho...

24. února 2026

Morrissey se z olympiády vrátil zraněný. Winnipeg jej bude postrádat delší dobu

Michal Kempný a proti němu stojící Kanaďani Nathan Mackinnon, Nick Suzuki a...

Hokejisté Winnipegu se budou muset v NHL delší dobu obejít bez obránce Joshe Morrisseyho, který se vrátil se zraněním z olympijských her v Miláně.

23. února 2026  21:55

Filippi už Liberci v této sezoně nepomůže. Podstoupil operaci vyhřezlé ploténky

Autor čtyř libereckých gólů Tomáš Filippi během utkání s Kladnem.

Liberecký útočník Tomáš Filippi už se v této sezoně neobjeví na extraligovém ledě. Historicky nejproduktivnější hráč severočeského klubu se podrobil operaci vyhřezlé ploténky. Po zákroku v Krajské...

23. února 2026  15:14

Stříbrné loučení Crosbyho. Ve finále fandil z tribuny. Týmu bych nepomohl, uznal

Sidney Crosby (uprostřed) už se stříbrnou medailí na krku. Vlevo Brad Marchand,...

Strašně si přál být u toho. Prý nechybělo moc a do olympijského finále mohl nastoupit. Jenže nakonec zůstal stranou. Zranění, které si přivodil ve čtvrtfinále s Českem, vyřadilo kanadského kapitána...

23. února 2026  15:05

Kanadští hokejisté si po finále postěžovali: Prodloužení 3 na 3 není hokej, ale zločin

Rozhodující gól v prodloužení dal Jack Hughes, Američani si tak připsali další...

Víte, co mají společného finále mužského a ženského turnaje v Miláně? Ano, svedla dohromady zámořské hokejové velmoci. Ale nejen to, v obou případech rozseklo souboj Kanady se Spojenými státy...

23. února 2026  13:40

Růžička o gestu opory i ústecké naději: Do tří let tu může být Maxa liga

Ústí nad Labem, 21.2. 2026, Slovan Ústí nad Labem - HC Vrchlabí, 2 hokejová...

Pořád se ještě může stát zázrak a hokejové Ústí nad Labem na poslední chvíli zachrání druhou ligu. A když ne, spřádá už plány na restart po vzoru Chomutova. A možná u toho dál bude i legendární...

23. února 2026  12:23

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

23. února 2026  11:15

Poprvé od Zázraku, na úchvatném turnaji. Jak Američané vládli v hokejové oáze

Američané slaví zlatou medaili. (22. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Bitvy o Stanley Cup teprve přijdou, světový šampionát také. Už v druhé polovině února je ale jisté, že hlavní vrchol má tato hokejová sezona za sebou. Do arény Santa Giulia zavítali ti nejlepší z...

23. února 2026

Sparťané otočili extraligovou dohrávku v Mladé Boleslavi, rozhodl Vesalainen

Sparťanští hokejisté Pavel Kousal (vpravo) a Tomáš Hyka slaví gól.

Sparťanští hokejisté vyhráli v dohrávce 34. kola extraligy na ledě předposlední Mladé Boleslavi 3:2 a přiblížili se na jeden bod pátému Třinci i šestému Hradci Králové. O teprve druhé výhře Pražanů z...

22. února 2026  17:20,  aktualizováno  20:49

Americký hrdina, zatraceně dobrý hráč. Hellebuyck si podmanil olympijské finále

Americký brankář Connor Hellebuyck blokuje puk - třetí třetina finálového...

Když přebíral medaili, odezva z tribun výrazně zesílila. Dokonce byla větší než u střelce vítězného gólu olympijského finále Jacka Hughese. Tak výrazný byl totiž vliv brankáře amerických hokejistů...

22. února 2026  19:28

