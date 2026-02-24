Dramatický závěr extraligy. Boj o střelce, čtyřku i předkolo, jak dopadnou kolosy?

Pardubice blízko poháru
Asi nikdo příliš neočekává, že by se v tomto případě mělo něco měnit. Pardubice míří za Pohárem Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části, pět kol před koncem drží výrazný sedmibodový náskok.
Ten se krátce před olympijskou pauzou trochu snížil, když Východočeši z devíti bodů získali pouze tři. Našlapaný kolos se ale ve zbývajících duelech bude moct spolehnout na drtivou ofenzivní sílu a druhou nejlepší defenzivu.
Pardubické Dynamo odehrálo Hockeytown Cup a vyhlíží čekání na play off
Trofej pro nejlepší tým dlouhodobé části soutěže může získat potřetí za poslední čtyři sezony, stále se ještě může vyhoupnout přes stobodovou hranici.
Tým si únorovou pauzu zpestřil domácím turnajem Hockeytown Cup, kde ve finále padl v prodloužení s Bernem. Největší hvězdy pak reprezentovaly pod pěti kruhy a předvedly solidní výkony.
Udrží si formu i pro nejdůležitější část klubové sezony?