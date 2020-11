Zadina zase sázel góly. Jeden byl náhoďák, ale rozhodl, těší ho

„Liberec je velmi kvalitní tým, je velice těžké tady hrát. V první třetině jsme se rozjížděli pomalu, ale pak jsme si vyříkali, co zlepšit. Za výhru jsem moc rád,“ zářil mladý útočník zapůjčený z Detroitu, který se dokázal trefit ve všech třech třineckých zápasech po koronavirové pauze a plní roli opory.

Ve druhé třetině jste ve dvojnásobné přesilovce vyrovnával na 1:1, předtím jste však mohli po úniku Jelínka sami inkasovat...

Liberec má velmi rychlé bruslaře, těžko se to brání. Byla tam nepřesná nahrávka, ale brankář Jakub Štěpánek zareagoval výborně, má rychlé nohy a díky němu jsme pak vlastně dali gól. Kdyby nevyjel, mohlo to všechno dopadnout jinak.

A co váš druhý gól, který byl nakonec vítězný?

To byl náhoďák. Otočil jsem se, chtěl jsem puk dostat nějak na branku a Kváčovi to propadlo, ani nevím jak. Asi to byl klíčový moment zápasu.

Na kontě má Třinec letos jen samé výhry. Čím to je?

Máme dva gólmany, kteří chytají výborně. Obrana i útok, všechno nám šlape. Nechci to zakřiknout, prohra někdy přijít musí. Ale děláme pro vítězství maximum a hrajeme do poslední minuty. Doufám, že to bude takhle pokračovat.

Jak to bude s vaším působením v Třinci dál?

Abych pravdu řekl, teď nevím. Čekám, co se stane v Americe po volbách. Rád bych tady byl a pomohl Třinci co nejvíc a pak se připojil k týmu v Americe.