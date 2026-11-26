„Chceme od něj vidět víc. Ještě mu dáme čas, ale tlak na jeho výkon od nás bude postupně větší. Přijel k nám s troškou nadváhy, to je problém,“ prozradil kouč Petr Fiala před začátkem sezony.
Jenže 29letý útočník se nakonec do požadované kondice a herní pohody nedostal, a tak s ním klub ve středu rozvázal smlouvu.
„Vzhledem k tomu, že očekávání byla určitě vyšší, vzájemně jsme se dohodli na ukončení spolupráce. I tak ale Zachovi děkujeme a přejeme mu hodně úspěchů v další kariéře,“ prohlásil generální manažer klubu Erik Fürst.
|
Zlé přesilovky, zbytečné fauly. Jaké jsou důvody krize Olomouce? „Pomůže čas“
Rodák z kanadského hlavního města Ottawy nastoupil za Olomouc do patnácti extraligových zápasů, jenže v nich nezaznamenal jediný kanadský bod. V posledních kolech nastupoval ve čtvrté formaci, nebo až jako třináctý útočník. A když se v úterním zápase proti Litvínovu (2:3 po prodloužení) ani nedostal na soupisku, vypadalo to, že jsou jeho dny v Moře u konce.
„U zahraničních hráčů je to vždy padesát na padesát. Můžete je mít nakoukané, jak chcete, ale nikdy nevíte, v jaké formě k vám přijedou,“ prohlásil druhý z olomouckých trenérů Petr Svoboda.
Senyshyn je tedy momentálně bez angažmá, a to i navzdory tomu, že přicházel jako zvučná posila, na které by Olomouc měla stavět svoji ofenzivní hru. Vždyť na začátku dekády hrál i v nejslavnější lize světa NHL.
Za Boston Bruins naskočil do 14 zápasů. A paradoxně v nich stihl jeden gól, tedy víc než v české extralize. Kromě soutěží v Kanadě a USA hrál Senyshyn v uplynulých sezonách také v Evropě. V minulém ročníku působil v dresu Žiliny, tam ale i vinou zranění a pozdního přestupu nastoupil pouze do čtyř zápasů.
Předtím vypadala jeho forma slibně – necelé tři ročníky působil v německé DEL. Za tým Schwenninger stihl v první sezoně 58 zápasů s bilancí 31 bodů (14+17). O rok později nasbíral za 55 utkání dokonce o sedm bodů více (28+10). A před zraněním a odchodem do Žiliny měl za 31 zápasů v Německu bilanci 10+5. Hokej tedy hrát nezapomněl. Jenže v Olomouci na svou produktivitu nedokázal navázat.
Hledají se posily
Trenér Olomouce Fiala už avizoval, že se klub, který se v tabulce nachází na posledním místě, poohlíží po posilách. Jednou z nich by mohl být například Steve Moses.
Sedmatřicetiletý Američan byl s možným příchodem na Hanou spojován už v létě po konci v Hradci Králové. Nakonec po třech letech v Česku zamířil do zámořské ECHL, kde v dresu Worcesteru bodoval čtyřikrát v šesti utkáních. V extralize platil s bilancí 44+27 ve 134 zápasech za kvalitního střelce. V roce 2015 si v týmu nabitém hvězdami NHL zahrál dokonce i na mistrovství světa.
„Neříkám, že přijde zrovna Moses, zatím tady není a je otázka, jestli dorazí, nebo ne. Ale sháníme posily do útoku. Nyní už našince neseženeme, takže koukáme do zahraničí,“ připustil Fiala.
|
Olomouc získala mistra světa. Brankáře bude cepovat Štěpánek, s kariérou skončil
„Zatím nám ale chodí nabídky na hráče, kteří jsou na tom podobně jako Zach. Měl bilanci 0+0 To není úplně super vizitka, čekali jsme víc. Netrefili jsme se,“ kritizoval Fiala, jemuž se přístup zvučné posily nelíbil už během letní přípravy.
To ještě Senyshyn, který byl s Olomoucí v kontaktu již loni, věřil, že se na Hané odrazí k dobrým výkonům. „Když jde člověk do úplně nového prostředí, do nové ligy a nového stylu hokeje, je vlastně dost nerealistické si dávat nějaké individuální cíle. Ale chci, ať jako klub skončíme výš než v minulé sezoně,“ citoval Senyshyna před sezonou server hokej.cz.
Jeho ambice se ale nenaplnily. Ani individuální, ani týmové.
I proto v pátek Mora půjde do domácího zápasu s Hradcem Králové stále jako poslední celek tabulky. „Šance máme, ale nedáváme góly. Trápíme se i v přesilovkách. Máme málo střel a netlačíme se do brány tak, jak bychom potřebovali. To rozhoduje zápasy,“ vypozoroval forvard Matúš Spodniak.