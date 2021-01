Výměna zpátky nebude, Zacharovi i Pavlíkovi změna prostředí prospěla

Oba borci totiž sezonu dohrají v týmech, do nichž v prosinci přešli: Marek Zachar v hradeckém Mountfieldu, Radovan Pavlík v Liberci. Původní dohoda zněla, že oba hráči budou ve svých nových klubech hrát do konce ledna a že se pak uvidí, co bude dál.

„Naši trenéři jsou s výkony Marka i jeho celkovým přístupem velmi spokojeni, proto měli zájem na prodloužení této spolupráce,“ uvedl generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček.

Zachar za Hradec od svého prosincového příchodu odehrál 17 zápasů, vstřelil tři góly a přidal tři asistence. Podobnou bilanci má i Radovan Pavlík v Liberci, jen ve statistice má o dvě asistence méně. I to ale libereckému trenérovi Patriku Augustovi stačilo na to, aby na prodloužení hráčské výměny kývl: „Radovan dobře zapadl do útoku k Petru Jelínkovi a Jardovi Vlachovi. Věříme, že nám jejich spolupráce pomůže v závěru sezony i v play off.“

Oběma hráčům je sice teprve dvaadvacet let, ale hokejově už toho za sebou mají hodně. Pavlík ještě před několika měsíci patřil k nejvytíženějším hradeckým hráčům a na jeho výkonech to bylo znát, díky nim stihl i osm duelů za českou reprezentaci. V letošní sezoně se však v sestavě Mountfieldu posunoval stále níž a jeho herní vytížení sláblo. Podobně na tom byl i v Liberci Zachar, kterému se navíc nedařilo střelecky. Než přišel do Hradce, měl na svém kontě za Liberec 19 zápasů, v nichž nezaznamenal ani jeden kanadský bod.