Mladá Boleslav lovila na Slovensku. Získala produktivního obránce Osburna

„Zach je tvořivý a zároveň pořád ofenzivní bek, který umí odvést svou práci,“ uvedl sportovní ředitel Bruslařů Martin Ševc na klubovém webu. „Je to pravák do přesilovky, jakého jsme postrádali, s dobrou střelou a dobrým bruslením,“ doplnil Ševc. Věří, že Osburn v Mladé Boleslavi naváže na svou produktivitu z Dukly.

Rodák z Plymouthu odehrál za Michalovce v základní části 47 zápasů, ve kterých vstřelil 14 branek a přidal 17 asistencí. V 18 utkáních play off přidal dva góly a tři asistence. Jako nejproduktivnější hráč týmu pomohl Dukle k postupu do semifinále play off.

„Česká liga je v Evropě známá jako špičková liga vysoké úrovně. Dostat příležitost prosadit se v ní beru jako velký krok v mé kariéře. Pevně doufám, že se mi v Čechách podaří posunout se herně vpřed,“ uvedl Osburn, který v zámoří hrál v univerzitní lize NCAA a nižších soutěžích AHL a ECHL.

„Boleslav jsem si vybral proto, že je to respektovaná organizace, která v posledních letech udělala velký pokrok. Věřím, že jí budu schopen pomoct na další cestě, a že ona naopak pomůže na další cestě mně,“ dodal Osburn.