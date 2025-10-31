Tipsport extraliga 2025/26

Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Pavel Kortus
  7:37
Ahoj, kapitáne. To je pozdrav, na který si Martin Beránek nadále zvyká. Útočník českobudějovických hokejistů zaskakuje na této pozici za zraněného Michala Bulíře. Céčko na dresu si užívá, ale stále vnímá i velkou odpovědnost, která s tím souvisí. „Moc si toho vážím a jsem rád, že mohu mít takovou roli. Ale až se vrátí Bulda, tak to bude zase na něm,“ líčí 24letý forvard.
Třinecký útočník David Cienciala (vlevo) hlídá kotouč před českobudějovickým Martinem Beránkem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Beránek postupně poznává, co všechno post kapitána znamená. „Hlavní je vést kabinu, aby tým šel správným směrem. O to důležitější to je teď, když se nám tolik nedaří,“ upřesňuje.

Z posledních šesti extraligových utkání Motor vyhrál jediné, a to po velké otočce v závěru duelu s Kladnem. V těžších chvílích si Beránek přeje strhnout ostatní a být správným lídrem. „Snažím se, častěji si beru slovo v kabině. Teď chyběl i Milan Doudera, tak mluvím víc, než tomu bylo dřív,“ uvádí.

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

K povinnostem kapitána patří také komunikace s rozhodčími. Pro důrazného útočníka Motoru to není úplně oblíbená disciplína, ale i ta může v konečném důsledku hrát roli pro úspěch týmu. „Občas je to s nimi těžké. Většinou se snažím, abychom se dohodli. Někdy to jde lépe, někdy hůř. Nejezdím za nimi moc rád a už vůbec ne si povídat po každém druhém přerušení,“ hlásí.

Za zhruba měsíc zkušeností už Beránek tak trochu ví, jak se sudími komunikovat. „Lepší je to spíš kamarádsky. A hlavně slušně. V emocích se mi párkrát stalo, že mi to ujelo. To se pak s vámi vůbec nebaví. Už mě také například upozornili, ať mluvím slušně a v nějakých mezích,“ komentuje.

Mezi extraligovými kapitány je zaskakující forvard z Budějovic nováčkem, a to co do zkušeností i věku. „Pro rozhodčí je to přece jen asi jiné, když za nimi přijedu já, nebo pětatřicetiletý zkušený borec. Celkově jsou to pro mě velké životní zkušenosti,“ zdůrazňuje.

České Budějovice mají před reprezentační přestávkou v plánu ještě dva duely. V pátek od 17.30 hodin hostí Karlovy Vary, v neděli zajíždějí na led brněnské Komety. Cílem je zastavit sérii špatných výsledků a vrátit se ke hře a bodovým zápisům z první čtvrtiny.

„Ta se nám povedla opravdu výborně. I když jsme třeba prohráli, tak jsme věděli, že jsme hráli velmi dobře. Škoda, že jsme z toho nevytěžili ještě víc. Třeba Třinec jsme přehrávali, ale body z toho nebyly. Teď se trochu trápíme, na puku to není ono. Ale tým sílu má a věřím, že se zase zvedneme,“ má jasno.

Českobudějovičtí hokejisté Ondřej Kachyňa a Martin Beránek (zleva) zablokovali třineckého Petra Sikoru.

Následné volno už hokejisté Motoru přivítají. „Jsme docela dost pomlácení. Dlouho jsme neměli den bez tréninku, už se to sčítá. Objevují se věci z únavy, kterým se dá těžko předejít,“ popisuje.

Každý bod se před pauzou bude Budějovickým hodit. Druhý a jedenáctý celek extraligy dělí jen čtyři body, celky od čtvrté příčky po tu desátou jsou v rozmezí jednoho bodu. Motor je sedmý. „Každý rok je liga víc a víc vyrovnaná a na tabulce je to teď krásně vidět. Každý zápas je opravdu těžký,“ uvědomuje si.

Motoru by se hodilo, kdyby znovu začal zářit nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen. „Nejde dávat góly pořád, sezona je dlouhá. Hráli jsme dobře a soupeři se na nás víc připravovali. Snad i jemu to tam zase začne víc padat,“ přeje si Beránek.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
7. HC Sparta PrahaSparta 20 8 2 1 9 57:52 29
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 0 2 7 47:46 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 3 8 42:54 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Do sestavy pardubických hokejistů už v pátek proti Kladnu naskočí Peter Čerešňák. Návrat slovenského zadáka však neznamená, že trable Dynama se zraněními končí. „Od začátku sezony se nám staví do...

Pastrňák a Vladař byli mezi hvězdami zápasu, Zacha s Faksou asistovali

V jedenácti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodovali tři Češi a nastoupili dva tuzemští gólmani. Útočníci David Pastrňák (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) se bodově podíleli na vítězství Bostonu 4:3 v...

31. října 2025  5:33,  aktualizováno  6:47

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

30. října 2025  19:40

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

30. října 2025  18:20

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

30. října 2025  15:23

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

30. října 2025  15:03

Ať trénují legendy, žádal Litvínov. Ať trénuje sám Hynek, reagoval Šlégr

Ping-pong v hokejovém Litvínově. Nejistotou sžíraný klub po konci trenéra Michala Broše oslovil legendy, ať poslední tým extraligového žebříčku převezmou, jenže neuspěl. A teď naopak Jiří Šlégr,...

30. října 2025  14:33

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera

Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...

30. října 2025  10:45

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

