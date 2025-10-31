Za sudími jezdím nerad. A když už, tak jsem slušný, líčí budějovický kapitán Beránek

Beránek postupně poznává, co všechno post kapitána znamená. „Hlavní je vést kabinu, aby tým šel správným směrem. O to důležitější to je teď, když se nám tolik nedaří,“ upřesňuje.
Z posledních šesti extraligových utkání Motor vyhrál jediné, a to po velké otočce v závěru duelu s Kladnem. V těžších chvílích si Beránek přeje strhnout ostatní a být správným lídrem. „Snažím se, častěji si beru slovo v kabině. Teď chyběl i Milan Doudera, tak mluvím víc, než tomu bylo dřív,“ uvádí.
K povinnostem kapitána patří také komunikace s rozhodčími. Pro důrazného útočníka Motoru to není úplně oblíbená disciplína, ale i ta může v konečném důsledku hrát roli pro úspěch týmu. „Občas je to s nimi těžké. Většinou se snažím, abychom se dohodli. Někdy to jde lépe, někdy hůř. Nejezdím za nimi moc rád a už vůbec ne si povídat po každém druhém přerušení,“ hlásí.
Za zhruba měsíc zkušeností už Beránek tak trochu ví, jak se sudími komunikovat. „Lepší je to spíš kamarádsky. A hlavně slušně. V emocích se mi párkrát stalo, že mi to ujelo. To se pak s vámi vůbec nebaví. Už mě také například upozornili, ať mluvím slušně a v nějakých mezích,“ komentuje.
Mezi extraligovými kapitány je zaskakující forvard z Budějovic nováčkem, a to co do zkušeností i věku. „Pro rozhodčí je to přece jen asi jiné, když za nimi přijedu já, nebo pětatřicetiletý zkušený borec. Celkově jsou to pro mě velké životní zkušenosti,“ zdůrazňuje.
České Budějovice mají před reprezentační přestávkou v plánu ještě dva duely. V pátek od 17.30 hodin hostí Karlovy Vary, v neděli zajíždějí na led brněnské Komety. Cílem je zastavit sérii špatných výsledků a vrátit se ke hře a bodovým zápisům z první čtvrtiny.
„Ta se nám povedla opravdu výborně. I když jsme třeba prohráli, tak jsme věděli, že jsme hráli velmi dobře. Škoda, že jsme z toho nevytěžili ještě víc. Třeba Třinec jsme přehrávali, ale body z toho nebyly. Teď se trochu trápíme, na puku to není ono. Ale tým sílu má a věřím, že se zase zvedneme,“ má jasno.
Následné volno už hokejisté Motoru přivítají. „Jsme docela dost pomlácení. Dlouho jsme neměli den bez tréninku, už se to sčítá. Objevují se věci z únavy, kterým se dá těžko předejít,“ popisuje.
Každý bod se před pauzou bude Budějovickým hodit. Druhý a jedenáctý celek extraligy dělí jen čtyři body, celky od čtvrté příčky po tu desátou jsou v rozmezí jednoho bodu. Motor je sedmý. „Každý rok je liga víc a víc vyrovnaná a na tabulce je to teď krásně vidět. Každý zápas je opravdu těžký,“ uvědomuje si.
Motoru by se hodilo, kdyby znovu začal zářit nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen. „Nejde dávat góly pořád, sezona je dlouhá. Hráli jsme dobře a soupeři se na nás víc připravovali. Snad i jemu to tam zase začne víc padat,“ přeje si Beránek.