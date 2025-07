Za 20 let do hokeje přes půl miliardy. Jak jsou na tom v Pardubicích další sporty?

Je to pár týdnů, co Petr Dědek, většinový majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice, podepsal s radnicí města novou smlouvu na dvacet let. Město bude postupně ztrácet podíl v klubu, spadne až ke třinácti procentům, ovšem podpora mládeže poroste.

Přispívat na ni bude 23,94 milionu ročně, na mladé hráče do 23 let hrajících v B týmu dalších 4,41 milionu. „Je potřeba neopomenout fakt, že většinový vlastník (společnost HokejPce 2020, vlastníci Dědek a Ondřej Heřman) se zavázal plnit roční podporu chodu klubu 70 miliony oproti původním 15,“ vysvětluje pro iDNES.cz náměstek primátora pro rozpočet a sport Jakub Rychtecký. K tomu obě strany sjednaly každoroční navýšení o dvě procenta kvůli inflaci.

Celkově město dává v roce 2025 ve formě dotací sportovním subjektům 87,796 milionů korun. Kromě hokeje podporuje fotbalové kluby, dostihový spolek, basketbal, florbal nebo motorismus.

Právě Dynamo ční nade všemi, to i ve srovnání s fotbalovým klubem, který od roku 2020 též hraje nejvyšší domácí soutěž a vzhledem k popularitě fotbalu dává srovnání s ním největší smysl.

Z tabulky, které město redakci poskytlo, lze vyčíst, že FK Pardubice v roce 2025 mohou počítat s 11 miliony korun (ostatní fotbalové kluby s dalšími pěti miliony). Hokejové Dynamo se 17,6 milionu.

2022 2023 2024 2025 2026 FK Pardubice (fotbal) 10,695 mil. 11,295 mil. 11,295 mil. 11,295 mil. předpoklad 12,4245 mil. Dynamo Pardubice (hokej) 17,1 mil. 17,1 mil. 17,1 mil. 17,6 mil. 28,35 mil.

Rozdíl ještě výrazně naroste od příštího roku právě kvůli nové dvacetileté smlouvě s hokejovým subjektem. Radní Rychtecký nicméně slibuje, že město u dalších sportů včetně fotbalu uvažuje o desetiprocentním navýšení.

Pokud by k němu došlo, hokeji by v roce 2026 šlo 28,35 milionu, nejvyššímu fotbalovému klubu by mohlo jít 12,42 milionu. Podpora hokejového klubu by byla více než dvojnásobná.

Proč ten rozdíl? „Je třeba rozlišovat, zda je město spoluvlastníkem klubu, či nikoliv,“ říká Rychtecký. „Město je akcionářem vedle hokeje ještě v basketbalu a dostihovém spolku, kde jako spoluvlastník na základě akcionářské dohody investuje do vlastních společností a akcií.“

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek (uprostřed).

A dodává: „Výše a nastavení objemu spolupráce a dotační podpory je tak věcí dohody mezi spoluvlastníky. Za město je vždy vrcholným rozhodnutím zastupitelstvo, kde se podařilo najít širokou shodu. Jsou to tedy oddělené příběhy.“

Ne všichni radní v Pardubicích se současným stavem a podporou hokeje souhlasí. Otakar Janecký (Žijeme Pardubice stejně jako Rychtecký) v červnu řekl: „Nelíbí se mi, že budeme dvacet let podporovat soukromou firmu veřejnými penězi.“

Redakce iDNES.cz politika oslovila, aby se k tématu vyjádřil podrobněji. Janecký pouze v SMS odpověděl, že děkuje, ale nemá zájem.

Jiní radní Martin Slezák z TOP 09 a Jan Mazuch z ODS upozorňují, že hokeji nepůjde pouze zmíněných 28,35 milionu korun, ale až 45 milionů.

„Nejsem schopen se ztotožnit s tím, že navyšujeme jako město posílání peněz do klubu. Vyšlo mně, že radnice bude za 20 let dávat o 290 milionů více, než bylo původně domluveno v první smlouvě,“ řekl Slezák.

Rychtecký na jejich čísla odpovídá vysvětlením, že kolegové míchají dohromady různá čísla.

Podmínky smlouvy mezi Pardubicemi a Petrem Dědkem Dle veřejných vyjádření Dědek souhlasil s uhrazením většiny částky 96 milionů korun – ztráty, kterou klub nabral za pět let pod jeho hospodařením. Město ztratí podíl vlastnictví v klubu, zastaví se na 13 procentech. Město přijde o členy v dozorčí radě. Město zvýší podporu klubu na 28,35 milionu korun ročně. Dědek souhlasil s navýšením z 15 na 70 milionů. Pro bylo 28 zastupitelů ze 39.

„Je třeba rozlišovat dotační podporu mládeže a pak reklamní obchodní vztah, kde si město kupuje reklamní prostor. Je to míchání hrušek s jablky. Odmítám taková zjednodušení bez znalosti hlubších souvislostí a kontextu,“ říká.

Objem obchodní reklamní spolupráce s hokejovým klubem je podle Rychteckého pro příští sezonu stejně jako tu minulou na částce 16,517 milionu korun včetně DPH (při sečtení s dotací pro mládež vychází zmíněných téměř 45 milionů).

Opět pro srovnání, město utratilo za reklamu u fotbalového klubu 5 234 460 korun. „Reklamní smlouva je uzavřena do konce června 2026. Klub má právo na opci na další tři roky,“ objasňuje Rychtecký.

K tomu dodává, že město v průběhu července jednalo se čtyřmi z pěti akcionářů fotbalového klubu. „Situace nás po provedené investici za 411 milionů korun z rozpočtu města do stadionu Arnošta Košťála v majetku města samozřejmě zajímá. Obzvláště v situaci, kdy mají výsledky A týmu několik let po sobě sestupnou tendenci. Přitom mládež, kterou město výrazně podporuje, má výsledky vynikající a mládežnické akademie patří k tomu nejlepšímu v republice.“