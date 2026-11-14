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Tipsport extraliga 2026/27

Z bílého pláště do dresu Litvínova. Medik Kysela, syn legendy: Splnil jsem si sen

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  9:54
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Premiéru si odbyl Vojtěch Kysela.

Premiéru si odbyl Vojtěch Kysela. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Matej Tomek inkasuje gól.
Paul Coskey (vpravo) slaví gól.
Viktor Šámal (vlevo) pálí mimo branku Milana Kloučka.
Litvínov slaví gól.
20 fotografií
Další z rodu Kyselů na extraligové scéně - po Ing. Robertu Kyselovi budoucí MUDr. Vojtěch Kysela. Syn hokejové legendy a lékařský student poskytl oslabenému Litvínovu první pomoc. A navzdory páteční domácí porážce s Českými Budějovicemi 3:4 mluvil o splněném snu.

„Sice hokeji nevěnuji úplně všechny svoje síly, protože studuji na vysoké škole, ale splněný sen to je. Jsem rád, že jsem si mohl zahrát zrovna v Litvínově, odkud pocházím,“ svěřil se po extraligovém debutu už pětadvacetiletý útočník, který jinak nastupuje v druholigovém Mostě.

Robert Kysela, to je v českém a hlavně litvínovském hokeji pojem. Mistr světa z Vídně 1996, bývalý vyhlášený kanonýr, spolutvůrce slavné střelecké finty s prostrčením puku mezi nohama a hlavně nynější spolumajitel chemiků, které coby generální manažer přivedl před 11 lety k historickému titulu.

Teď se po stejném ledě jako on proháněl jeho potomek.

Kysela otevřeně o Litvínovu: Ztráty už nezalepíme. Musíme najít nějakého Tykače

„Táta měl k litvínovskému hokeji vždycky hezký vztah. I když skončil jako manažer, zajímal se o něj. Myslím, že mu na něm záleží. S Jirkou Šlégrem věnovali hodně sil, aby se jim klub povedlo zachránit,“ jmenoval mladší z Kyselů dalšího hokejového velikána.

Když chemici napočítali obřích osm ztrát, dostal jako první z Mostu povolávací rozkaz Štěpán Turek. A nakonec trenéři ukázali i na centra Kyselu. „Štěpán tady trénoval týden, já se to dozvěděl až den před zápasem, když se zranil kapitán Matúš Sukeľ a já dostal možnost jít hrát,“ vylíčil medik, jak došlo k jeho krásnému dnu, jak ho pojmenoval trenér Robert Reichel.

Vedl čtvrtou útočnou formaci a na ledě strávil zhruba čtyři a půl minuty. „Pan Reichel jasně řekl, že se nemáme vůbec koukat na to, v jaké jsme sestavě. Nastavit si do hlavy, že jdeme vyhrát. Všichni jsme k tomu tak přistoupili a mrzí nás, že jsme to v oslabeném složení nedotáhli do vítězství. Mohli jsme bodovat a naše hra nebyla úplně nejhorší, zlomil to blbý gól na začátku poslední třetiny,“ želel Kysela junior.

Jeho táta mu dával stejné rady jako trenéři: „Hrát jednoduše, moc nezastavovat, že to bude rychlé.“

Robert Kysela s podpisem Davida Pastrňáka pro mladšího syna Adama, který si odnesl ze Zápasu legend.

A bylo. Oproti amatérské druhé lize je extraliga jiný vesmír.

„Skok je ohromný úplně ve všem, hráči jsou rychlejší, silnější, mají lepší techniku, jsou takticky vyzrálejší. Pro mě a Štěpána Turka to bylo strašně těžké. Když jsme šli na led, snažili jsme se neudělat chybu a puk hodit dolů do pásma, aby si ostatní kluci odpočinuli,“ popsal svoji úlohu Kysela, autor jedné střely na branku z uctivé vzdálenosti. „Spíš šlo o nahození, snažil jsem se nic nevymýšlet.“

Extraligovou premiéru mu ztěžovala i litvínovská nudle, tedy úzké kluziště, ve druhé lize jsou spíš letiště. „Nejsem na tak úzké hřiště zvyklý, ani nevím, jestli ve druhé lize někde takové je.“

Díky tomu, že Kyselovou prioritou je škola, se nestresoval srovnáním se slavným tátou. „Netrpěl jsem tím,“ zavrtěl hlavou. „Jestli budu pomáhat dál, o tom jsme se zatím nebavili. Myslím, že svou práci jsme odvedli. A trenéři nás vzali, protože nemohli použít juniory, kteří měli ve stejný čas důležitý zápas.“

Kysela studuje medicínu v Praze na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. „Do 23 let jsem se pokoušel prorazit v hokeji, byl jsem v Sokolově a viděl jsem, že to není nejlepší cesta,“ nenosil růžové brýle.

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A tak zatímco jeho táta byl přes čísla a finance a vystudoval inženýra, on si vybral lékařství. „Vždycky mě to zajímalo. A když jsem cítil, že v hokeji bych to měl těžší, usoudil jsem, že medicína nebude špatná. Začal jsem právě až v 23 letech, byl jsem na pomezí, kdy jsem měl šanci se do toho pustit. Hokej dělám, jak mi dovoluje škola. Mám ho pořád rád, snažím se chodit na všechny tréninky,“ přiblížila opora Mostu, která má v posledních sezonách v průměru skoro bod na zápas.

Jeho role v hokejovém dresu je jasná, v bílém plášti si ji teprve určí. „Ještě jsem se o specializaci nerozhodl, mám na to zhruba dva tři roky. Jsem ve čtvrtém ročníku, už nemám teoretické předměty, ale klinické. Třeba ORL, oční nebo internu.“

Teď si Kysela zkusil vysokou školu i v hokeji. Extraligovou.

Reichel v nouzi povolal amatéry z Mostu: Udělali si krásný den v kariéře

Tři extraligové premiéry v jeden den! Za hokejový Litvínov v pátek debutovali v nejvyšší soutěži útočníci Vojtěch Kysela se Štěpánem Turkem a obránce Petr Soušek. Verva v nouzi povolala dvojici amatérů z druholigového Mostu a jednoho svého juniora - proti Motoru jí chybělo osm hráčů ze základního kádru. „Kluci z Mostu asi zažili něco jiného, než na co jsou zvyklí. Nejspíš se jim už jen tak nestane, že budou hrát extraligu, ale zvládli to a udělali si krásný den v kariéře,“ pochválil litvínovský kouč Robert Reichel nováčky navzdory porážce 3:4.

Milan Klouček inkasuje gól.

Kysela s Turkem už nejsou žádní zelenáči, v nejvyšší soutěži debutovali v pětadvaceti letech. Soušek, který nastupuje hlavně za juniorku Vervy a Mostu občas vypomáhá, se debutu dočkal ve dvaceti. „Lepili jsme to, jak jsme mohli. A teď uvidíme, co bude dál,“ nechává trenér otevřenou otázku, zda mosteckou výpomoc využije i příště.

Ranař Havelka absentoval kvůli trestu, na marodce jsou hvězdy Ondřej Kaše a David Kämpf, kapitán Sukeľ, Moravčík, Gut, Husinecký i Zygmunt. Prognóza jejich návratu na led je nejistá. „Nevím, nedokážu říct,“ vrtěl hlavou Reichel.

I s torzem týmu Litvínov zápas skvěle rozjel a vedl 3:1, ale Motor třemi zásahy přetočil skóre. „Ublížil nám gól na 3:3. Kluci věděli, že střely od modré čáry budou chodit, ale byla tam teč a měli jsme to špatně rozebrané,“ vyčítal kouč vyrovnávací Hochovu trefu. Obrat pak dokonal Olesen. „Je to škoda pro naše mužstvo, nezasloužili jsme si prohrát.“

Porážka mrzela i útočníka Matěje Maštalířského „Zápas byl dobře rozehraný, ale ke konci druhé třetiny jsme trošku ustoupili z naší hry, nechali jsme soupeře nadechnout a nevyplatilo se nám to,“ štvalo střelce úvodní litvínovské branky. Na absence opor se nevymlouval. „Věděli jsme , že to bude těžký zápas, ale zároveň i to, že musíme hrát jako tým. Padat do střel a bojovat.“

Maštalířský ocenil výkon forvarda Coleho Coskeyho z Chomutova, který si ve svém druhém extraligovém startu v dresu Vervy připsal gól a asistenci. „Je hráč do top 6 a předvádí, že kvalitu má.“

Jinak byl ale dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa juniorů kritický. Nenechal se uchlácholit tím, že oslabená Verva předvedla proti týmu z elitní extraligové čtyřky dobrý výkon. „Prohráli jsme, takže není být na co pyšný.“

Šanci utnout sérii tří porážek v řadě bude mít Litvínov v neděli v Liberci.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 14 1 1 2 72:41 45
2. HC Dynamo PardubicePardubice 18 12 1 1 4 70:45 39
3. Rytíři KladnoKladno 18 7 4 3 4 56:51 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 18 9 0 2 7 49:50 29
5. HC Sparta PrahaSparta 18 8 1 2 7 48:41 28
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 5 6 1 6 46:43 28
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 17 6 2 2 7 44:44 24
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 6 1 4 6 46:48 24
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 18 6 1 1 10 39:49 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 18 5 2 1 10 38:58 20
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 4 1 2 10 39:55 16
14. HC OlomoucOlomouc 18 3 1 3 11 34:58 14
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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