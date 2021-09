Kuka jako Brodeur, Šmicer v útoku. Proč fotbaloví reprezentanti milují hokej

Bývalí fotbaloví reprezentanti se chystají na prosincový Winter Hockey Games ve Špindlerově Mlýně.

Jsou součástí velkolepého pětidenního programu hokeje pod širým nebem, jehož vrcholem budou extraligová utkání Kladno - Pardubice a Sparta - Hradec Králové.

Fotbaloví internacionálové se představí v druhý den programu 8. prosince v zápase proti partnerům akce.

„Bereme to jako svátek, ale taky vážně. Chceme si to užít, ale taky se ukázat v co nejlepším světle,“ prohlásil Šmicer, vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem v roce 2005.

Fotbalisté mají své mužstvo, třikrát týdně trénují na zimním stadionu v Říčanech. Do Merkur Ice Arény je ve středu přijel „zkontrolovat“ i Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr na stadionu v Říčanech, kde trénovali fotbaloví internacionálové na hokejovou akci pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně Winter Hockey Games.

Jeden z nejlepších hokejistů všech dob, současný majitel a útočník hokejového Kladna je „mozkem“ prosincové akce v horském středisku. Byl u zrodu, přispívá nápady, je patronem.

„Hokejovou úroveň fotbalistů nemám s čím srovnat. Ale třeba když jsem před třemi roky u nás na Kladně viděl hrát Vláďu Šmicera a pak dnes tady v Říčanech, tak musím říct, že udělal obrovský zlepšení. Není poznat, že to je fotbalista a ne hokejista,“ řekl Jágr s vážnou tváří.

„Zlepšil se ve všem. Bruslení, technika. Kdysi jen stál před bránou a vůbec se nehýbal. Je vidět, že chodí třikrát týdně trénovat. Kluci od fotbalu to hrají výborně, jsem na ně zvědavý. Bude to sice show, ale oni jsou soutěživí a nikomu nic nedarují.“

Šmicer se na ledě proháněl vedle kanonýra Horsta Siegla, rekordmana v počtu ligových titulů Jiřího Novotného, dalšího sparťana Tomáše Juna či někdejších slávistů Martina Latky a Jaroslava Černého.

„Poslední rok a půl jsem chodil pravidelně a je to asi znát. Poklona od Jardy těší. Když jsem s ním byl poprvé, byl jsem tam jako sloup,“ vykládal Šmicer.

Za plexisklem spoluhráče pozoroval Jan Koller, nejlepší reprezentační střelec české historie. „Mám lehké zdravotní problémy, ale do měsíce chci být na ledě, abych se do toho zase dostal. Moc se těším. Pro nás fotbalisty to bude zážitek na celý život,“ líčil Koller.

On hrával hokej ještě v době aktivní kariéry. Teď už lze prozradit, že jako hráč Dortmundu bruslil s partou nadšenců ještě na starém stadionu v Říčanech po boku například i Tomáše Rosického. „Hokej miluju. Jako divák i jako aktivní hráč. Pro mě je to teď sport číslo jedna.“

„Silného velkého útočníka bychom potřebovali do Kladna,“ prohodil Jágr, když s Kollerem pózoval fotografům.

Když fotbalisté postaví nejsilnější sestavu, je Koller součástí úderného útoku se Šmicerem a Patrikem Bergerem. Ten na středeční trénink nedorazil. „Odletěl na ryby do Bolívie,“ vysvětloval Šmicer pobaveně.

Chyběly i další opory mužstva, například Jiří Jarošík, Ivan Hašek, který trénuje v Libanonu, či pracovně vytížený Karel Poborský, který je podle pozorovatelů nejlepším hokejistou z řad fotbalových reprezentantů.

V bráně se oháněl Kuka, který už před mnoha lety chytal v soutěži neregistrovaných hráčů na Benešovsku. I on od té doby udělal značný výkonnostní skok.

Bývalý fotbalový reprezentant Pavel Kuka jako hokejový brankář při tréninku internacionálů v Říčanech.

„Neuměl jsem moc bruslit, tak jsem šel do brány. Mám svůj styl, plácám se tam nějak a než to soupeř přečte, tak už vedeme,“ poznamenal.

„Mít tak před sebou beka, jako jsem měl dneska Jardu Bednáře, to je úplně něco jiného,“ pochvaloval si Kuka výpomoc někdejšího hokejového reprezentanta.