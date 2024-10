Hokej na Letné? Bude to mít grády, čeká Ščotka. Kustod vezme sušák navíc

Už podruhé se pod širým nebem utkají Sparta a Kometa Brno, v roce 2016 za brněnskými Lužánkami vyhráli Pražané 4:2, čemuž přihlíželo 21 500 diváků. „Repete“ si oba rivalové dají 7. prosince v metropoli v rámci Winter Hockey Games.

„Moc se na to těším, vždycky je to takové zpestření uprostřed sezony. Člověk dopředu ví, že si během zimy takový zápas zahraje, má to v hlavě, bere ho jako svátek, jako něco pěkného,“ hlásí Jan Ščotka, obránce Komety, kterého „open air“ čeká v kariéře již potřetí.

Zatím si ho zkusil vždy na fotbalových stadionech, a to v německých Drážďanech za Litvínov proti Spartě a v Bratislavě minule s Kometou. Tentokrát ho čeká něco nového: v Praze se celý čtyřdenní program odehraje na Letné ve speciálně postavené aréně pro 16 tisíc lidí.

„Jestli budeme mít tribuny hned za mantinely, fanoušci na nás dobře uvidí a my budeme cítit jejich podporu zblízka, tak to bude paráda,“ očekává reprezentační bek.

Kometa na Winter Games Utkání se Spartou odehraje 7. prosince od 17.30, jde o zápas 26. kola extraligy. Pro brněnské fanoušky bude na stadionu na Letné vyhrazen sektor C. Kapacita stadionu bude 16 tisíc diváků. Celkem se na Letné od 5. do 8. prosince uskuteční sedm zápasů včetně souboje světových legend, univerzitního duelu Česko – Slovensko a utkání německé DEL, slovenské extraligy a české první ligy. Plzeň a České Budějovice nastoupí 6. prosince také v 17:30. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal od 690 korun.

Sparta postaví speciální arénu podobně jako Kometa na zápasy pod širým nebem v roce 2016. „Je tam rivalita, vždycky je super mít možnost porazit Spartu. Bude to mít grády,“ usmívá se Ščotka.

Výjezd mají v kalendáři zatrhnutý i brněnští fanoušci, kteří již kupují lístky do svého sektoru, a také personál Komety. Nachystat se musí i kustodi, jimž v improvizovaných podmínkách přibude trochu víc sušení vlhké výstroje během utkání.

„Možná si proto přibalíme navíc jeden sušák. Praxi máme, rukavice hráčům vlhnou i při zápasech v hale. Pokud pojede elektřina a zapojíme jak sušáky, tak brusku a další vybavení, nemá nás co zaskočit,“ přibližuje kustod Filip Ondráček.

Ten si přeje, aby při utkání na Letné mrzlo a bylo sucho. „Při vyšších teplotách by nemusel být dobrý led, což je pak oříšek při broušení nožů. I s tím bychom si však poradili. Hlavně aby nepršelo, to by bylo nepříjemné. Pak vám nepomůže žádná sušička a žádná snaha; hráči se oblečou a za deset minut jsou zase durch mokří. S tím nic neuděláte,“ vysvětluje.

Také on už venkovní zápas zažil, před osmi lety se podílel na organizaci za Lužánkami jako brigádník. Pamatuje si, že si akci vychutnal. „Co vím, tak jeden tým měl zázemí v buňkách, jeden v šatnách pro veřejné bruslení. Všechno se tam zvládlo. Parádní to pak bylo loni v Bratislavě, kde jsme měli všechno na fotbalovém stadionu po ruce a všude bylo hodně prostoru,“ ohlédl se.

Na rozdíl od něho by si Ščotka víc přál teploty lehce nad nulou. „Především kvůli fanouškům, aby na tribunách vydrželi. Nám by se sice hrálo jako na rybníce, ale nějaké nepohodlí člověk musí přijmout a vážit si toho, že si open air může zahrát. Nikdo nebude reptat, pokud něco nebude jako v hale,“ míní mistr světa.