Voráček láká Lindrose či Forsberga do Prahy, sám o návrat nestojí, lítost necítí

Nedovede říct, jak daleko jsou přípravy. Jeho práce spočívá v hledání sestavy pro závěrečný duel českých legend se světovým výběrem.

„Jsem v kontaktu s Ericem Lindrosem. Ještě se chci spojit s Peterem Forsbergem, který mě napadl, a doladit detaily. I když kluci nehrají, stejně zase tolik času kvůli vlastním aktivitám nemají. Ale věřím, že předvánoční Praha pro ně může být na pár dní lukrativní,“ líčí s tím, že má na co lákat.

Na nabídku už kývli třeba dvojnásobný šampion NHL, obránce Johnny Oduya. Dále Scott Hartnell s Waynem Simmondsem, tedy bývalí Voráčkovi spoluhráči z útoku Philadelphie. Nebo kanadští mistři světa – Brendan Morrison se krátce ukázal i v Pardubicích, Jason Arnott zase posbíral přes 1 200 startů v elitní zámořské lize.

Kdyby k nim přibyl legendární Lindros, který má mezi velkou řadou ocenění třeba olympijské zlato nebo Hart Trophy, a švédský člen Triple Gold Clubu Forsberg, jednalo by se mimořádně skvostnou sestavu.

Kanaďan Eric Lindros při olympijském hokejovém turnaji v Naganu (únor 1998) SLAVNÁ KLIČKA. Vítězný nájezd Petera Forsberga v olympijském finále. (únor 1994)

„Věřím, že to může být hodně zajímavé a skvělý zážitek,“ doufá pětatřicetiletý Voráček. „Máme stadion pro šestnáct tisíc lidí, hodně kluků si i zopakuje něco z mládí, kdy se hrálo na rybnících a jezerech. To je pak úplně jiný pocit.“

Vstupenky na Winter Hockey Games Prodej vstupenek probíhá na webových stránkách společnosti Ticketportal. Ceny se pohybují od 390 do 1990 Kč dle kategorie (stání – sezení) a daných zápasů.

Dobře si vzpomíná na vlastní zkušenosti ze zápasů pod širým nebem. Zažil hned tři.

V Americe si užíval, když ho najednou sledovalo třeba hned sedmdesát tisíc lidí, namísto tradičních devatenácti tisíc.

Jednou v pensylvánském derby před pěti lety pomohl gólem a dvěma asistencemi porazit Pittsburgh.

Nyní, při čtvrtém venkovním zápase, má ale úplně jiné cíle.

Český útočník ve službách Philadelphie Jakub Voráček doráží na Matta Murrayho v brance Pittsburghu.

„Jde jen o to, abych přežil, něco si neudělal a nějak to domlátil do vítězného konce,“ poznamenává s tím, že v listopadu uběhnou dva roky od doby, kdy stál naposledy „pořádně“ na bruslích.

Také proto je pro něj návrat nepravděpodobný. Byť ho motivuje syn, kvůli němuž si dával jednoprocentní šanci.

„Pořád to platí, ale už to není ani procento, šance je zase daleko menší. Chtěl bych se v nejbližší době asi oficiálně vyjádřit. Nebo to možná nechám vyšumět. Vážně nevím, co se stane. Za dva roky, co jsem nehrál, jsem ani pohybu moc neměl. Chtělo by to hodně velkou přípravu. A to ještě nevím, co by tomu řekla hlava. Takže se dá říct, že návrat je v rámci sci-fi. Až budu mít v hlavě klid, řeknu co a jak.“

Na konci srpna se v O 2 areně utkal v exhibičním souboji s Davidem Pastrňákem. Zprvu fyzicky nestíhal, přesto zápas dohrál.

„Ukázalo mi to, že se dovedu kousnout i v nepříjemných situacích,“ liboval si.

Jinak už mu ale přímo dění na ledě moc pozitivních zpráv nedalo.

„Nemám ani vlastní motivaci hrát, trénovat, něco dokazovat. Možná je to škoda, ale tak to prostě mám. Čekal jsem, že zápas s Pastou mi něco ukáže, ale bohužel se neobjevily ani žádné lítostivé vzpomínky. Docela mě to překvapilo. Možná jde i o náznak, kdy si mám říct: ‚Kubo, stačí!‘ “