Třinečtí hokejisté budou mít v Bratislavě širé nebe nad hlavou

„Něco takového zažijete možná jednou za život. Chceme si to užít, ale jde o další ligový zápas, hrajeme o důležité body,“ upozorňuje Vladimír Országh, asistent třineckého trenéra Zdeňka Motáka.

Podobně hovoří Brňané. „Nebereme to jako nějaký výlet do Bratislavy. Moc se těšíme a Třinci máme co oplácet,“ připomíná brněnský obránce Tomáš Kundrátek prosincovou porážku 2:7.

Kundrátek stejně jako třinecký Jakub Jeřábek Winter Games zažil už třikrát.

Moc dobře ví, že hokejisty čeká horší led, než jaký bývá v halách, a ani osvětlení nebude ideální. „Pro všechny to však bude stejné. Navíc všichni jsme v dětství hráli venku, takže zavzpomínáme i na starší časy,“ usmívá se Kundrátek.

Třinečtí včera večer na umělé ledové ploše trénovali. „Chtěli jsme si vyzkoušet osvětlení, stadion. Hlavně ale věříme, že vyjde počasí a bude to hezký zážitek pro všechny účastníky,“ říká Vladimír Országh. „Led ale určitě bude horší,“ uvědomuje si třinecký útočník Miloš Roman. „Rychle se pokazí, bude na něm hodně bruslemi seškrabaného sněhu, na to se musíme připravit. Snad nebude pršet a vyjde počasí, aby ledová plocha jakž takž držela.“ Útočník Ocelářů Tomáš Marcinko dodal, že to každopádně bude jiné, než na co jsou zvyklí. „Ale pro všechny stejné. Má to plusy i minusy, ale jsme profíci. Takže ať bude pršet, sněžit, cokoliv, budeme se s tím muset vypořádat,“ míní.

Pro něj to bude první takováto zkušenost. „Ale někteří kluci, kteří byli v Americe a Kanadě, na to hned vzpomínali,“ podotýká Marcinko. Oceláři mají v kádru osm slovenských hokejistů. A Slovák je i trenérův asistent Vladimír Országh.

„Až tolik neberu, že je to na Slovensku,“ říká Országh. „Bude tam hodně slovenských fanoušků, o tom není pochyb, protože Brno i Třinec jsou na Slovensku populární a hraje v nich mnoho Slováků. Ale očekávám i velký zájem příznivců z Třince a Brna. Čekáme, že bude velmi dobrá atmosféra.“

To potvrzuje Tomáš Marcinko: „Jsem si jistý, že přijde hodně lidí, ať už z Třince, nebo ze Slovenska. A samozřejmě z Brna, odkud to je hodina cesty. Dokážu si představit, že tam bude v tom dobrém slova smyslu peklo.“

Ostatně podle informací z třineckého klubu by Oceláře mělo přijet podpořit několik tisíc příznivců. Mohlo by jít o jejich největší výjezd v klubové historii.

Utkání se odehraje na fotbalovém Národním stadionu, někdejším Tehelném poli, kde hrává Slovan Bratislava. „Fotbal mám velmi rád, hrál jsem do osmnácti let čtvrtou dorosteneckou ligu,“ připomíná Vladimír Országh. „Když jsem pak působil u hokeje ve Slovanu, stavěli nynější stadion. Jedním očkem jsem pokukoval, jak krásný stadion tam roste. Na původním Tehelném poli jsem samozřejmě byl, na tom novém ještě ne.“

Vnímají Třinečtí, že jejich duel bude součástí oslav 100 let bratislavského Slovanu?

„Pro mě to je hlavně speciální tím, že se hraje pod širým nebem,“ odpovídá Tomáš Marcinko. „Hraji jinou soutěž, než je slovenská, ale ano, je to pěkné jubileum pro jakýkoliv klub. Ať mají dalších sto let co nejlepších, ale pokud jde o mě – soustředím se na draka (toho mají Oceláři ve znaku – pozn. red.).“

Nejen že Oceláři budou hrát venku, ale přijdou i o výhodu domácího prostředí, jelikož dnešní dohrávaný duel 18. kola se měl hrát v jejich Werk Aréně. „To není problém, protože tamější prostředí neznají ani soupeři,“ namítá Marcinko. Třinečtí hokejisté oceňují, že jim klub umožnil, aby si do Bratislavy, kam vyrazili včera, vzali i rodiny. „To je velké plus a věřím, že si to všichni užijeme a utkání dopadne podobně jako to minulé s Kometou u nás doma – že vyhrajeme,“ usmívá se Tomáš Marcinko.