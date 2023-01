Brněnský útočník Kollár: Když tady vyhrajeme, bude to o něco krásnější

„Je tady x proměnných, co se může stát. Jiné mantinely, jiná orientace v prostoru, led... Ještě máme ráno rozbruslení a večer na to vlítneme. Bude to neskutečný zážitek. Jsem nadšený, že se ho zúčastním,“ hlásil po čtvrtečním tréninku brněnské Komety na Tehelném poli její útočník Adam Raška.

V pátek na tamním fotbalovém stadioně spolu s Kometou nastoupí v extraligovém zápase proti Třinci. Show na nasvíceném ledě pod širým nebem začne v 18.30 a měl by ji sledovat i velký počet brněnských fanoušků. Tisíc vylosovaných diváků a dalších hostů se nasouká do Kometa Expresu, který do Bratislavy z Králova Pole vyrazí po obědě, další přijedou po vlastní ose.

„Pro nás Slováky to bude o to zajímavější, že se hraje v naší vlasti. To je super. Dva jsme v Kometě, nějací kluci jsou v Třinci, tak doufám, že slovenští diváci nás budou podporovat na obě strany,“ vyhlíží kulisu zápasu Raškův spoluhráč z brněnského útoku Andrej Kollár, rodák z Nitry. „Zápas je to jako každý jiný. Nám jde strašně moc o body, musíme do toho dát srdíčko. Když tady vyhrajeme, bude to o něco krásnější, zůstane nám hezká vzpomínka,“ oznamuje.

Kometa se chystá na hokej pod oblohou už potřetí. V roce 2011 v premiéře prohrála v Pardubicích 2:4, o pět let později doma za Lužánkami v dvojzápase porazila Plzeň 5:2 a podlehla 2:4 Spartě.

V Bratislavě ji čeká kompletně nová zkušenost. Třeskutou zimu z ledna 2016 v Brně nahradí téměř jarní počasí, kotel uprostřed smontovaných tribun vymění za hraní na moderním rozlehlém stadionu.

„Mně osobně led vyhovoval. Uvidíme, jaký bude v průběhu zápasu. Za mě je zde všechno v naprostém pořádku,“ hlásí Raška, jeden ze tří současných hráčů Komety, který si Open Air za Lužánkami zahrál. Druhým je brankář Marek Čiliak a třetím obránce Marek Hrbas, jenž tehdy nastoupil za Spartu.

Čiliak u toho dnes v Bratislavě nebude, je na marodce. Stejně tak není v brněnském dresu připraven další Slovák, obránce Marek Ďaloga.

Průhledné mantinely podle prvních poznatků z přípravy opticky zvětšují hřiště. „Přijde mi o něco širší a celkem i dlouhé,“ líčí Kollár.

Právě mantinely, přes něž hráči uvidí zelený trávník okolo, budily při tréninku pozornost. „Při střele vzduchem se puk na chvilku ztratí. Na to si bude potřeba zvyknout,“ uvažuje Kristián Pospíšil, další ze Slováků v Kometě. Pozitivně ho překvapila kvalita ledu. „Myslel jsem, že bude měkký a plný děr. Je jiný než vevnitř, ale v pohodě.“