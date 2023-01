Modrobílá Blava. Na tribunách vládly barvy Komety, na ledě kraloval Třinec

Jen hostující Kometu místo deště „spláchli“ nemilosrdní Oceláři. Třinec k výhře vykročil ve druhé třetině, v níž třemi góly utekl na 4:0, a nakonec vyhrál nezadržitelně 6:1. Brňané potvrdili, že jsou v hluboké krizi.

„Chtěl bych poděkovat fanouškům, udělali zde hokejový svátek. Hodně lidí se na to moc těšilo. Nám se to bohužel nepodařilo dovést do vítězného konce. Beru to tak, že jsme zápas prohráli, což mě s prominutím štve,“ ulevil si Tomáš Kundrátek, obránce Komety.

Ani na čtvrtý pokus tak nepřivezl hokejový Kometa Expres do Brna dobrý výsledek. Po porážkách na Spartě, v Ostravě a v Pardubicích neuspěla Kometa ani na Slovensku.

Přijela tam slavnostně naladěná. Její šéf Libor Zábranský daroval organizátorovi Mariánu Bezákovi, který mimochodem před rozdělením republiky jednu sezonu odehrál za Zetor Brno, dar v podobě plátna s historickými fotkami z federálních bitev bratislavského Slovanu proti Brnu.

„Já jsem tu sezonu s Mariánem za Zetor odehrál, rád jsem ho zase viděl. Tohle je jeho dítě, jeho projekt, a povedlo se mu,“ rozhlížel se po stadionu Jiří Otoupalík, asistent trenéra Komety.

Brněnští fanoušci nad svými sektory rozvinuli obrovské choreo s výmluvným nápisem: Vládci ledových tribun. Plachta o rozměru 30 x 20 metrů vystihla, jakou převahu Brňané na tribunách měli, jejich chorály a skandování přehlušily zbytek diváků.

Fanoušci Brna na Winter Classic přivezli také pyrotechniku.

„Pro všechny je to skvělý zážitek, je to tady perfektně udělané už od našeho příjezdu ve čtvrtek. Je to něco jiného než v hale. Pro nás je ale dané, že potřebujeme tři body, to je pro nás hlavní,“ přál si Otoupalík ještě po první třetině, po které Třinec vedl 1:0.

Kometa však i na Slovensku potvrdila, v jaké nepohodě se momentálně topí, Třinec ji trestal z každé větší šance. Když brněnský útočník Andrej Kollár neuspěl ani v samostatném nájezdu, Otoupalík v rozčilení mávl rukou. Třinec takové potíže skórovat neměl; jeden z gólů protlačil přes brněnského brankáře Dominika Furcha dorážkou, která se málem zastavila v nahrnutém sněhu před brankou. Přesto se Furch, chytající na počest zápasu pod širým nebem v kulichu, natahoval směrem do brankoviště marně.

„Puk se mi zdá pomalejší, nejezdil tak rychle. Je to vidět. Kluci musí dávat při práci s kotoučem větší pozor, protože se zastavuje,“ přidal další postřeh Otoupalík.

I s tím si daleko lépe poradil Třinec. Nakonec mohl dát i víc než šest gólů, dvakrát však brněnského brankáře zachránila tyčka.

„Mimořádná událost, ale tady s tím výsledkem je to mimořádně hořká kaňka,“ hlesl gólman poraženého celku Furch.