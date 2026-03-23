Tipsport extraliga 2025/26

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

  12:15
Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise informovala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na hostujícího Tomka. | foto: ČTK

Americký útočník nedovoleně atakoval sedmnáctiletého protivníka v 7. minutě sobotního zápasu. Rozhodčí Matěj Sýkora a Jakub Zeliska jej po kontrole u videa poslali s vyšším trestem za napadení předčasně do kabin.

Předseda disciplinárky Viktor Ujčík řízení o možném dodatečném trestu pro Weatherbyho zastavil a osmadvacetiletý útočník tak nebude chybět v sestavě Liberce v úterním pokračování série. Karlovy Vary vedou 2:0 na zápasy.

Pokutu ve výši deseti procent měsíčního platu dostal útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové, který podle komise nafilmoval pád v sobotním utkání s Třincem. Ve třetí třetině neadekvátně reagoval na souboj s obráncem Tomášem Kundrátkem a teatrálně upadl na led.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
3:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
2:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.

V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení...

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

Fanoušci oblékli Máchu do dresu, básnila ale Jihlava po obratu: Náš kotel? Fantazie

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Vlajkonoši hokejových Litoměřic oblékli básníka Karla Hynka Máchu do kališnického dresu, ale jeho věštba se nevyplnila. Na transparentu stálo „o Dukle šeptal tichý mech, že dnes jí dojde dech“ -...

23. března 2026  7:32

Hlavně chci hrát, ať zůstanu v NHL. Nosek o návratu po zranění i situaci na Floridě

Premium
Tomáš Nosek odklízí puk od vlastní brány.

Prožíval krásné období s pocity nebývalého úspěchu v podobě zisku Stanley Cupu. Když mu najednou při skoku ruplo v koleni. Tomáš Nosek musel loni v létě na operaci, přišel o olympijské hry a v dresu...

23. března 2026

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

22. března 2026  21:53

Teď hrajeme o život, hořekuje Zbořil. Dynamo dalo Kometě lekci z produktivity

Brněnští hokejisté se radují z gólu Adama Zbořila.

Ani třetí zápas čtvrtfinálové série s Pardubicemi hokejistům Komety radost nepřinesl. V domácí Winning Group Aréně podlehli soupeři 2:4. „Nestane se vám každý večer, že je přestřílíte. Musíme být...

22. března 2026  21:43

Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

Potyčka v semifinále mezi litoměřickým Filipem Novákem (vpravo) a Ondřejem...

Jihlavští hokejisté zvítězili v semifinále první ligy po obratu ve třetí třetině v Litoměřicích 4:2. Dukla tak vede v sérii 2:1 na zápasy stejně jako Zlín, který doma zvítězil nad Kolínem 1:0 v...

22. března 2026  20:23

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

