Výměna jen chvilku po zápase. Kondelík míří do Pardubic, Zohorna v klubu končí

Kluby oznámily výměnu jen pár minut po pátečním zápase Českých Budějovic, v němž Kondelík ještě pomohl Motoru k vítězství 2:1 v prodloužení na ledě Karlových Varů.

Čtyřiadvacetiletý Kondelík měl přijít do Pardubic až po aktuální sezoně, kdy mu vyprší smlouva. V létě totiž s předstihem podepsal s Dynamem pětiletý kontrakt. Nakonec se stěhuje do ambiciózního týmu už po třinácti zápasech tohoto extraligového ročníku.

O dvanáct let starší Zohorna získal s Pardubicemi dva mistrovské tituly v letech 2010 a 2012. Za klub odehrál 589 zápasů. „Bylo to nelehké rozhodnutí. Zohy patří mezi největší legendy klubové historie. To se nezmění. Za jeho služby i přístup si ho moc vážíme,“ řekl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

„V létě jsme nabídky na Tomášův odchod smetli ze stolu. Přáli jsme si, aby sezonu dohrál zde. V úvodu ročníku za námi Zohy přišel s tím, že by chtěl mít výrazné vytížení v zápasech a pokud tomu tak nebude, rád by odešel jinam na krátkodobé hostování, aby byl připraven na play off. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsme náš postoj později přehodnotili,“ uvedl s tím, že se vedení rozhodlo už nyní omladit kádr.

Zohorna by totiž po sezoně v klubu skončil. S výměnou, jež mu výrazně sníží šanci na zisk mistrovského titulu, ale souhlasil.

Pardubický útočník Tomáš Zohorna se raduje z gólu v zápase s Kuopiem.

Spokojení mohou být i v Budějovicích. Kondelík měl z jihu Čech zmizet zadarmo, takto o něj sice přichází dříve, ale alespoň nemusí shánět náhradu. Zohorna si zahraje v dresu Motoru už v neděli proti mistrovskému Třinci.

„Rozhodně jsme se nechtěli spokojit s průměrným hráčem, stáli jsme jedině o někoho, kdo má potenciál týmu okamžitě pomoct. A takovým hráčem Tomáš rozhodně může být,“ řekl k výměně sportovní manažer klubu Jiří Novotný.

„Je to ohromně zkušený hráč a lídr, umí být pro soupeře velmi nepříjemný. A přesně takový typ útočníka nám možná trochu chyběl. Proto věřím, že nám pomůže zejména ve chvíli, kdy se nám nedaří přesně podle našich představ,“ dodal manažer předposledního týmu tabulky.