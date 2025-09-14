Výhru Komety zastínil incident v hledišti. Fanoušek vystartoval na trenéra Grosse

Narvaná Winning Group Arena bouřila nadšením. Domácí brankář Aleš Stezka se radoval z první nuly a Kometa se v ten moment dostala do čela extraligy. Domácí kouč se ale místo užívání ovací zabýval situací mezi jedním z příznivců a svým oponentem. Ta vygradovala Grossovým ohnáním se po jednom z fotografů domácích, který celý incident zaznamenával na telefon.
Fotografovi telefon z ruky nevyrazil, i tak však zařízení podle slov zúčastněných poškodil. Zda si fotografa ve žluté vestě spletl s pořadatelskou službou, po utkání trenér nevyjasnil.
Pavel Gross měl po zápasu slušnej crashout. pic.twitter.com/iKmvmS3jkt— Borec ze štatlu (@borec_ze_statlu) September 14, 2025
Security služba na pozici fotografů mezi střídačkami chyběla, křičícího příznivce domácích tak museli uklidňovat trenéři.
„Nic se nestalo. Vyřešeno, neřešte to dále,“ odmítl kouč Sparty událost komentovat na pozápasové tiskové konferenci. Raději se věnoval hokeji. A ani zde nebyl tolik sdílný. „Kometa dnes vyhrála zaslouženě. Měli dobrý start a nepomohli jsme si přesilovkami. Táhli jsme káru celou dobu do kopce. Brno hrálo obětavě, blokovalo střely a výhru si zasloužili,“ shrnul kouč Pražanů.
Brňané skutečně excelovali v týmovosti a obětavosti. Důkazem bylo přestáté pětiminutové oslabení, ve kterém nejenže neinkasovali, ale kapitán Jakub Flek svým čtvrtým zásahem v tomto ročníku zvýšil jejich vedení. „Hráčům, co chodí na přesilovky soupeře, patří poklona. Odlehali to, Aleš Stezka byl výborný. Viděl jsem na nás obětavost, poctivou defenzivu a vítězství bylo zasloužené,“ pochvaloval si Pokorný výkon.
Brňané jako jediný celek extraligy po třech kolech ani jednou neztratili a vedou soutěž o bod před Vítkovicemi, na které narazí v příštím kole. Právě v dresu Ostravanů se Stezka etabloval v mužském hokeji. „Více to ale prožívat nebudu, chystám se na každého soupeře stejně. Snažím se řešit jen svoji hru,“ nechal se slyšet Stezka.