„Ani nevím, co se tam v závěru stalo,“ řekl třinecký útočník Ondřej Kovařčík. „Napadal jsem soupeře a brácha (Michal Kovařčík) pak ležel na zemi. Ale emoce k tomu patří, když proti sobě hrají první dva týmy. A třeba tam je i nějaká historie z minulého play off, někteří kluci po sobě jdou a jde to cítit.“
Nosek nechtěl závěr rozebírat. „Je to hokej, to k tomu patří,“ prohlásil.
Sám se do šarvátky zapojil, byť v 56. minutě po střetu s třineckým Danielem Voženílkem notně otřesený opustil led. „Dostal jsem do hlavy. Cvakly mi zuby, kousl jsem se do jazyka. Mám trochu zablokovaný krk,“ popsal své potíže.
|
Pardubice ovládly šlágr s Třincem, Plzeň zdolala Kometu. Sparta padla v nájezdech
Dvě minuty nato se do utkání vrátil a poté, co do něj najel Michal Kovařčík, se pustil do rvačky. Odmítl, že by důsledkem závěrečné šarvátky byl jeho předchozí střet s Voženílkem. „Ne, ne. On (Andrej Nestrašil) po mně šel, tak já jsem se nenechal,“ řekl Nosek.
V úplném závěru Oceláři poslali na led obránce Davida Aubrechta, jehož však rozhodčí hned vyloučili za hrubost. „Závěr byl vyhrocený a chtěli jsme se vyvarovat nějakého zranění našich hráčů,“ vysvětlil třinecký asistent trenéra Jiří Raszka, proč šel Aubrecht do hry.
Oceláři podobně jako v Pardubicích, kde prohráli 4:5 v prodloužení, nezvládli začátek a opět ztráceli 0:2.
„Říkal jsem si, že když nám zase dají i druhý gól, tak konečně jako u nich začneme hrát, což se stalo,“ řekl Ondřej Kovařčík. Přesto, proč znovu Oceláři začali utkání až příliš ospale? „Možná tam byl od nás velký respekt. A zbytečně,“ přemítal. „Ale první gól byl hodně smolný, to nás možná trošku položilo. Postupně jsme se ale nastartovali a utkání bylo vyrovnané.“
S tím Nosek souhlasil. „Ve druhé třetině jsme měli hluché místo, kdy jsme ztráceli puky a domácí dobře otáčeli hru, trošku nás pozlobili, ale ve třetí třetině jsme si už výsledek pohlídali,“ uvedl.
Pardubičtí vyhráli počtvrté za sebou, byť jim chybějí Lukáš Sedlák, Martin Kaut, Jakub Lauko a Tomáš Dvořák. „Máme široký kádr. Tentokrát kluci z béčka potvrdili, že mají kvalitu, a pomohli nám. Stejně jako předtím s Vítkovicemi (8:1),“ prohlásil Nosek.
Náskok Třince před Pardubicemi se během týdne z devíti bodů smrsknul na dva. Vnímají to Oceláři? „Ani ne,“ odpověděl Ondřej Kovařčík. „I když je to klišé, jdeme zápas od zápasu. Lepší je soustředit se na další utkání. A to, jaký máme náskok, moc neřešíme.“
Podobné hovořil i Nosek: „V téhle fázi je to jedno, protože do konce je ještě daleko.“