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Tipsport extraliga 2026/27

Výhra zastíněná výkonem. Dvě třetiny jsme byli mizerní, přiznal liberecký Šimek

Michael Havlen
  8:42

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Zleva Radim Šimek (Liberec) v souboji o kotouč s Robertem Kousalem z Hradce Králové. | foto: ČTK

Dvě třetiny se hokejisté Liberce na ledě trápili, prohrávali o dva góly, nakonec ale dokázali extraligový zápas s Hradcem (4:3 v prodl.) strhnout na svou stranu a vybojovat bod navíc. Výraznou zásluhu na tom měl kapitán Radim Šimek, který zaznamenal gól a dvě asistence.

Po utkání však především kritizoval výkon vlastního mužstva. „Dvě třetiny jsme byli mizerní. Oni byli lepší na puku, měli lepší pohyb a my jsme tahali za kratší konec,“ přiznal otevřeně autor vítězné branky.

Před reprezentační přestávkou asi takový senzační obrat přijde vhod.
Jo, speciálně teď před tím volnem by byla škoda doma nevyhrát. Ale nerodilo se to vůbec jednoduše. Už náš vstup do první třetiny a do celého zápasu byl špatný. A táhlo se to s námi. O to sladší teď je, že jsme pak urvali druhý bod v prodloužení.

Jak se ten obrat rodil?
Samozřejmě, když prohráváte 0:2, už nemáte co ztratit a do zbytku zápasu musíte dát všechno. Hosté možná na konci ztratili koncentraci, trochu se víc báli o výsledek, zatáhli se a my jsme toho využili. Padl nám první, docela náhodný gól, kdy jsem trefil puk do špičky Najmanovy brusle. Ale za gólem jsme se tlačili, zasloužili jsme si ho.

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Vy osobně jste dal vítězný gól, navíc jste přidal dvě asistence. Jste spokojený?
Jo, ale já už jsem v letech, kdy ty body neřeším. Jsem rád, že jsem pomohl týmu, ale ještě víc mě těší, že jsme před tím volnem urvali vítězství. Byť za dva body, ale strašně cenné po tom průběhu zápasu.

Jak jste vnímal nepovedený začátek? Po prvním gólu navíc přišla neúspěšná trenérská výzva a následně liberecké oslabení potrestané druhým gólem soupeře.
Abych řekl pravdu, ani nevím, na co ta výzva přesně byla. Ale samozřejmě, když dostanete první gól, jdete hned do oslabení a dostanete druhý, tak to pro psychiku týmu není nejlepší. Jak říkám, první dvě třetiny jsme tahali za kratší konec. Možná ke konci druhé jsme se trochu zvedali, ale nebylo to dobré. Věděli jsme to, řekli jsme si to i v kabině po druhé třetině. A v té třetí už tam byl jiný tým. Lepší pohyb, energie. Nevím, proč jsme takhle nehráli od začátku.

Jak padl váš vítězný gól v prodloužení?
Já jsem nabral dobrou rychlost a viděl jsem, že Melancon tam je jako obránce trochu ve stojce. Tak jsem nejdřív udělal, že půjdu do bekhendu, pak jsem si to vrátil do forhendu a vystřelil. Pak jsem viděl, jak ten můj lob padá do brány, a byl jsem šťastný, že to nakonec bude vítězný gól. Je to pro nás o to cennější, že my jsme doteď v této extraligové sezoně v prodloužení ještě ani jednou nevyhráli.

Teď přichází reprezentační pauza. Jak ji máte naplánovanou vy?
Já mám volno. Mluvil jsem s reprezentačním trenérem a ten mi říkal, že mě teď na tu akci brát nebude. Tak si odpočinu, protože nás čeká náročný program. Za týden a půl už máme zase zápas v německém Kolíně, pak za dva dny musíme hrát v Třinci. Bude to náročné na cestování, takže každý volný den a odpočinek teď budou pro každého z nás důležité.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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