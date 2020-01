Výhra díky efektivitě. Plzeň zabrala a porazila mistra

Klíčový byl čtvrtý gól, mínil obránce Vráblík V sobotu slaví třicáté narozeniny. A jako dárek si plzeňský obránce Roman Vráblík v pátek nadělil vítěznou trefu proti Třinci, výhrou 5:2 navíc Škoda odskočila v tabulce úřadujícím mistrům po 39. kole už na šestibodový rozdíl. „To jsem ani nevěděl, že jsou za námi tak blízko, tabulku moc nesleduji. My prostě musíme sbírat body a na konci základní části jich mít co nejvíc,“ prohlásil Vráblík. Měli jste za sebou porážky v Liberci a v Brně. Hodně se vám ulevilo, že jste tenhle zápas zvládli?

Nějaká utkání se nám nepovedla, ale my to chtěli hodit za hlavu. Dnes byl nový den, co se stalo předtím, je vlastně úplně jedno. Snažíme se jít zápas od zápasu. Rychle jste prohrávali, ani to s vámi nezamávalo?

Chtěli jsme hrát jednoduše, ale na začátku jsme určitě za soupeřem zaostávali. Ale pak se to srovnalo a naštěstí jsme to pak zvládli. Třinec vás přestřílel, rozhodla vaše efektivita v útoku?

Když střílíte góly a využíváte šance, vždycky se hraje lépe. Sice jsme dnes nebyli ve hře dominantní, ale efektivita byla z naší strany výborná. Určitě nám pomohlo, že se šance dařilo proměňovat. Váš gól na 3:2 ve 32. minutě byl vítězný. Jak jste ho viděl?

My obránci máme za úkol podporovat útok. Mertlík (Mertl) mě tam našel najetého, vystřelil jsem a puk vypadl znovu přede mě. Dorážka už byla snadná. Ale klíčový byl čtvrtý gól, tím jsme Třinci odskočili. V závěru tam byly emoce, nakonec se na vaší straně popral nejmenší hráč extraligy Kodýtek.

Klobouk dolů! Nemáme tu vyloženě kluka, který má za úkol shodit rukavice a jít se prát. Ale musíme se chránit navzájem a záleží, kdo je zrovna na ledě. Petr se k tomu postavil skvěle, rozhodně vyhrál na body a já jenom smekám.