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Tipsport extraliga 2026/27

Výhra, ale i protest tichem, hokejový Hradec Králové čelí nevoli fanoušků

Radomír Machek
  11:04
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I transparenty vyjádřili fanoušci hokejistů Hradce Králové svoji nespokojenost s tím, jak se v poslední době klub prezentuje. Stalo se tak při pátečním zápase s Plzní, který Hradec 1:2 prohrál. Kromě transparentu přestali v průběhu první třetiny svůj tým povzbuzovat. | foto: Mountfield HK

Hokejový Hradec Králové neprožívá lehké období. Nečelí totiž, v posledních zápasech nepříliš úspěšně, jen soupeřům na ledě, ale i části svých vlastních fanoušků. A to nesouvisí jen s výsledky, vždyť po páteční domácí porážce 1:2 od Plzně v neděli v Praze 3:1 porazil Spartu.

V pátek však Hradečtí museli skousnout nejen prohru, ale také hlasitý, vlastně přesněji řečeno tichý protest kotle.

Ten je sice prvních pět minut proti Plzni povzbuzoval, ale pak se až do konce úvodní třetiny odmlčel. Hrálo se tak v komorní atmosféře, navíc s obřím transparentem, který fanoušci vyvěsili před kotlem. Hlavní důvod? Přestupová politika klubu, do které se promítá pardubická minulost některých hráčů, kteří v poslední době přišli do Hradce.

„Už fakt stačilo! Nejsme Pardubice C! Takhle zimák nenaplníte! “ stálo na obřích transparentech.

Současnou situaci fanoušci pochopitelně rozebírají i na klubovém webu. Poté, co Hradec s Českými Budějovicemi vyměnil oblíbeného kanadského obránce McCormacka za Ondřeje Válu, diskuse zrychlily.

„Pokud by šlo čistě o hráče z Pardubic, byly by protesty už kvůli příchodu Radila nebo kdysi Koukala. Není to však protest kvůli jednomu trejdu, ten byl podle mě pro hodně lidí poslední kapkou, ale více lidí zjistilo, že v určité frustraci z vývoje,“ napsal jeden z nich. „Za mě je celý problém mnohem hlubší než jen výměna McCormacka za Válu nebo příchod dalších hráčů z Pardubic. Mně totiž nejde primárně o jednotlivá jména. Mně vadí celková strategie, přestupová politika,“ komentoval situaci další.

Hradec se v posledních sezonách potýká s úbytkem fanoušků na svých domácích zápasech. Současná sezona, byť do ní tým nevstoupil nijak špatně, to jen potvrzuje.

„Bojím se, bojím, že včerejšek a 4066 diváků bude na dlouho nejvíc, a opravdu si myslím, že překonání 4 tisíc bude klub oslavovat,“ komentoval páteční návštěvu na zápase s Plzní jeden z fanoušků.

Liberecký útočník Radan Lenc (vlevo) v souboji o kotouč s Graemem McCormackem z Hradce Králové.

Přitom se Hradec může v extralize chlubit dobrými výsledky. V minulé sezoně obsadil v základní části čtvrté místo a v předminulé dokonce druhé, v play off v předminulé postoupil do semifinále, tedy mezi čtyři nejlepší. A také letos za sebou má nejen úspěch.

Přesto je část fanoušků nespokojena. „Pokud člověk nemá růžové brýle, asi vidí, že se klub nachází ve stavu jisté stagnace. V návštěvnosti, v práci se značkou a její viditelností. Co stačilo před deseti lety, nyní už nestačí,“ objevilo se na klubovém webu.

Co přijde po nedělní výhře?

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 15 1 1 2 76:42 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 19 12 1 1 5 71:47 39
3. Rytíři KladnoKladno 19 7 4 3 5 57:55 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 10 0 2 7 51:51 32
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 5 7 1 6 49:45 30
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Sparta PrahaSparta 19 8 1 2 8 49:44 28
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 7 1 4 6 51:49 27
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 2 2 7 47:45 27
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 19 6 1 1 11 40:54 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 2 2 10 40:61 21
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 4 2 2 10 41:56 18
14. HC OlomoucOlomouc 19 3 1 4 11 35:60 15
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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