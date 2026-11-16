Výhra, ale i protest tichem, hokejový Hradec Králové čelí nevoli fanoušků

V pátek však Hradečtí museli skousnout nejen prohru, ale také hlasitý, vlastně přesněji řečeno tichý protest kotle.
Ten je sice prvních pět minut proti Plzni povzbuzoval, ale pak se až do konce úvodní třetiny odmlčel. Hrálo se tak v komorní atmosféře, navíc s obřím transparentem, který fanoušci vyvěsili před kotlem. Hlavní důvod? Přestupová politika klubu, do které se promítá pardubická minulost některých hráčů, kteří v poslední době přišli do Hradce.
„Už fakt stačilo! Nejsme Pardubice C! Takhle zimák nenaplníte! “ stálo na obřích transparentech.
Současnou situaci fanoušci pochopitelně rozebírají i na klubovém webu. Poté, co Hradec s Českými Budějovicemi vyměnil oblíbeného kanadského obránce McCormacka za Ondřeje Válu, diskuse zrychlily.
„Pokud by šlo čistě o hráče z Pardubic, byly by protesty už kvůli příchodu Radila nebo kdysi Koukala. Není to však protest kvůli jednomu trejdu, ten byl podle mě pro hodně lidí poslední kapkou, ale více lidí zjistilo, že v určité frustraci z vývoje,“ napsal jeden z nich. „Za mě je celý problém mnohem hlubší než jen výměna McCormacka za Válu nebo příchod dalších hráčů z Pardubic. Mně totiž nejde primárně o jednotlivá jména. Mně vadí celková strategie, přestupová politika,“ komentoval situaci další.
Hradec se v posledních sezonách potýká s úbytkem fanoušků na svých domácích zápasech. Současná sezona, byť do ní tým nevstoupil nijak špatně, to jen potvrzuje.
„Bojím se, bojím, že včerejšek a 4066 diváků bude na dlouho nejvíc, a opravdu si myslím, že překonání 4 tisíc bude klub oslavovat,“ komentoval páteční návštěvu na zápase s Plzní jeden z fanoušků.
Přitom se Hradec může v extralize chlubit dobrými výsledky. V minulé sezoně obsadil v základní části čtvrté místo a v předminulé dokonce druhé, v play off v předminulé postoupil do semifinále, tedy mezi čtyři nejlepší. A také letos za sebou má nejen úspěch.
Přesto je část fanoušků nespokojena. „Pokud člověk nemá růžové brýle, asi vidí, že se klub nachází ve stavu jisté stagnace. V návštěvnosti, v práci se značkou a její viditelností. Co stačilo před deseti lety, nyní už nestačí,“ objevilo se na klubovém webu.
Co přijde po nedělní výhře?