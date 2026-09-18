Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas

HC Sparta Praha
Na utkání pražského týmu si budou muset hokejoví fanoušci připravit největší peněžní obnos. Pokud budou chtít nejprestižnější utkání vidět z nejlepších míst, zaplatí až 840 Kč, nejlevnější jsou v těchto případech lístky na stání, které stojí 400 Kč. Vždy však záleží na kategorii, soupeři a doprovodném programu ke konkrétnímu duelu.
Rozdělení zápasů podle kategorií utkání:
Kategorie A: Rytíři Kladno (20. prosince), HC Dynamo Pardubice (8. ledna), HC Dynamo Pardubice (19. února), HC Kometa Brno (21. února)
Kategorie B: HC Kometa Brno (8. října), BK Mladá Boleslav (22. prosince), HC Vítkovice Ridera (15. ledna), HC Oceláři Třinec (22. ledna), Energie Karlovy Vary (28. prosince), Rytíři Kladno (29. ledna)
Kategorie C: Energie Karlovy Vary (28. září), HC Vítkovice Ridera (11. října), HC Oceláři Třinec (18. října), HC Olomouc (24. října), HC Verva Litvínov (1. listopadu), Mountfield HK (15. listopadu), HC Škoda Plzeň (29. listopadu), Bílí Tygři Liberec (6. prosince), Motor České Budějovice (3. ledna), HC Olomouc (26. ledna), HC Verva Litvínov (2. února), Mountfield HK (7. února), HC Škoda Plzeň (28. února), Bílí Tygři Liberec (5. března)
Kategorie D: BK Mladá Boleslav (22. září), Motor České Budějovice (1. října)
Volný prodej vstupenek začíná měsíc před konkrétním zápasem, 48 hodin před startem oficiálního předprodeje mohou na lístky dosáhnout předplatitelé aplikace HC Sparta+.
|KATEGORIE
|UTKÁNÍ A
|UTKÁNÍ B
|UTKÁNÍ C
|UTKÁNÍ D
|1. Kategorie
|840 Kč
|750 Kč
|640 Kč
|490 Kč
|2. Kategorie
|730 Kč
|650 Kč
|560 Kč
|430 Kč
|3. Kategorie
|620 Kč
|550 Kč
|480 Kč
|370 Kč
|4. Kategorie
|510 Kč
|450 Kč
|390 Kč
|310 Kč
|5. Kategorie
|400 Kč
|350 Kč
|300 Kč
|240 Kč
|6. Kategorie
|290 Kč
|250 Kč
|210 Kč
|170 Kč
|Stání
|400 Kč
|350 Kč
|300 Kč
|240 Kč
|ZTP, ZTP/P
|290 Kč
|250 Kč
|210 Kč
|170 Kč
|Děti do 15 let
|-
|150 Kč
|100 Kč
|100 Kč
|KATEGORIE
|ZÁKLADNÍ ČÁST
|CENA ZA UTKÁNÍ
|PLAY OFF
|1. Kategorie
|10 900 Kč
|419 Kč
|14 400 Kč
|2. Kategorie
|9 400 Kč
|362 Kč
|12 400 Kč
|3. Kategorie
|7 900 Kč
|304 Kč
|10 400 Kč
|4. Kategorie
|6 400 Kč
|246 Kč
|8 400 Kč
|Stání
|5 400 Kč
|208 Kč
|7 400 Kč
|Junior 1. kategorie
|6 900 Kč
|265 Kč
|10 400 Kč
|Junior 2. kategorie
|4 900 Kč
|188 Kč
|7 900 Kč
|Junior 3. kategorie
|3 900 Kč
|150 Kč
|6 400 Kč
|Junior 4. kategorie
|2 900 Kč
|112 Kč
|4 900 Kč
|ZTP
|4 900 Kč
|188 Kč
|6 900 Kč