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Tipsport extraliga 2026/27

Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas

Lucie Jirásková
  10:03
Extraligová sezona je v plném proudu a hokejisté už opět vyjíždí na led před své příznivce. Kolik fanoušci zaplatí za celosezonní permanentky a na kolik vyjde hokejový zážitek ostatní zájemce?
Část 1/14

HC Sparta Praha

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Na utkání pražského týmu si budou muset hokejoví fanoušci připravit největší peněžní obnos. Pokud budou chtít nejprestižnější utkání vidět z nejlepších míst, zaplatí až 840 Kč, nejlevnější jsou v těchto případech lístky na stání, které stojí 400 Kč. Vždy však záleží na kategorii, soupeři a doprovodném programu ke konkrétnímu duelu.

Rozdělení zápasů podle kategorií utkání:

Kategorie A: Rytíři Kladno (20. prosince), HC Dynamo Pardubice (8. ledna), HC Dynamo Pardubice (19. února), HC Kometa Brno (21. února)

Kategorie B: HC Kometa Brno (8. října), BK Mladá Boleslav (22. prosince), HC Vítkovice Ridera (15. ledna), HC Oceláři Třinec (22. ledna), Energie Karlovy Vary (28. prosince), Rytíři Kladno (29. ledna)

Kategorie C: Energie Karlovy Vary (28. září), HC Vítkovice Ridera (11. října), HC Oceláři Třinec (18. října), HC Olomouc (24. října), HC Verva Litvínov (1. listopadu), Mountfield HK (15. listopadu), HC Škoda Plzeň (29. listopadu), Bílí Tygři Liberec (6. prosince), Motor České Budějovice (3. ledna), HC Olomouc (26. ledna), HC Verva Litvínov (2. února), Mountfield HK (7. února), HC Škoda Plzeň (28. února), Bílí Tygři Liberec (5. března)

Kategorie D: BK Mladá Boleslav (22. září), Motor České Budějovice (1. října)

Volný prodej vstupenek začíná měsíc před konkrétním zápasem, 48 hodin před startem oficiálního předprodeje mohou na lístky dosáhnout předplatitelé aplikace HC Sparta+.

Jednotlivá utkání

KATEGORIEUTKÁNÍ AUTKÁNÍ BUTKÁNÍ CUTKÁNÍ D
1. Kategorie840 Kč750 Kč640 Kč490 Kč
2. Kategorie730 Kč650 Kč560 Kč430 Kč
3. Kategorie620 Kč550 Kč480 Kč370 Kč
4. Kategorie510 Kč450 Kč390 Kč310 Kč
5. Kategorie400 Kč350 Kč300 Kč240 Kč
6. Kategorie290 Kč250 Kč210 Kč170 Kč
Stání400 Kč350 Kč300 Kč240 Kč
ZTP, ZTP/P290 Kč250 Kč210 Kč170 Kč
Děti do 15 let-150 Kč100 Kč100 Kč

Permanentky

KATEGORIEZÁKLADNÍ ČÁSTCENA ZA UTKÁNÍPLAY OFF
1. Kategorie10 900 Kč419 Kč14 400 Kč
2. Kategorie9 400 Kč362 Kč12 400 Kč
3. Kategorie7 900 Kč304 Kč10 400 Kč
4. Kategorie6 400 Kč246 Kč8 400 Kč
Stání5 400 Kč208 Kč7 400 Kč
Junior 1. kategorie6 900 Kč265 Kč10 400 Kč
Junior 2. kategorie4 900 Kč188 Kč7 900 Kč
Junior 3. kategorie3 900 Kč150 Kč6 400 Kč
Junior 4. kategorie2 900 Kč112 Kč4 900 Kč
ZTP4 900 Kč188 Kč6 900 Kč


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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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