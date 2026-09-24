Všichni jsou nažhavení Pardubice porazit. A nesmíme prohrávat souboje, ví Stránský.

„Za stavu 2:2 jsme se stejně jako proti Hradci (prohra 3:5 v úvodním kole) dopustili pár chyb a nechali jsme si Liberec zbytečně utéct. Na tomhle míníme zapracovat a podobných zkratů se vyvarovat,“ prohlásil Stránský po výsledku 4:5.
S Bílými Tygry vám to nešlo ani loni.
Není to tím, že by nám neseděli. My prostě musíme podat lepší výkon – především v obraně. Od toho se potom bude odvíjet vše ostatní.
Asi vás dost mrzela nevyužitá dvouminutová přesilovka pět na tři ze závěru druhé třetiny, viďte?
Určitě jsme si v ní mohli pomoct, mám dojem, že jsme tam trefili dvě tyčky... Bohužel. Je to škoda, mohli jsme to nasměrovat úplně jinam. Ale prohráli jsme si to jinde.
Po čtvrtém gólu se na váš tým dokonce krátce pískalo...
Toho jsem si popravdě ani nevšiml. Ale my jsme ty góly soupeři v podstatě darovali. To se nesmí stávat. U nás v pásmu je nezbytné si počínat jinak, stejně tak v útoku to chce zpřesnit nahazování puků a nahrávky.
Ztrát kotoučů je tam zatím na Dynamo opravdu hodně. Čím si to vysvětlujete?
Myslím, že to vězí v tom, že prohráváme osobní souboje. Někdy v nich jsme pozdě, jindy tam nejdeme dostatečně tvrdě. V tom bychom měli přidat – pak z obranného pásma vyjedeme jednodušeji a budou z toho pramenit i naše protiútoky. Je třeba se ze třetiny vymanit – stojí nás spoustu sil, když nás tam hosté točí. Věřím, že to příště bude lepší.
První třetiny budou zkraje sezony na krev, že?
Soutěž je extrémně vyrovnaná a všichni jsou proti nám nažhavení, chtějí Dynamo porazit. Ale s tím jsme počítali. Je na nás, abychom jako tým hrabali, plnili pokyny od trenérů, a výsledky se dostaví.
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Mrzutý den favoritů. Sparta i Pardubice doma prohrály, slaví Boleslav a Bílí Tygři
Před příchodem do Pardubic jste v Davosu plnil roli kapitána. Jakou roli jste v tom smyslu přijal tady?
Je nás na to víc. Když se nám něco nelíbí, tak se ozveme. V Davosu se nám loni naštěstí dařilo, takže nějaké velké proslovy nebyly nutné. Ale občas jsem něco řekl. To samé v Dynamu, ale zkušených hráčů tu máme hodně. Klíč ovšem je, že to pak potřebujeme převést i na led.
S čím vyrazíte v pátek do Mladé Boleslavi?
Musíme zlepšit nasazení. Víme, že góly dávat umíme, ale nesmíme jich tolik dostávat. Obrana proto před zápasem bude taky téma.