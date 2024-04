V rychlosti rozdíl není, jde hlavně o chyby, hecuje vsetínský Teper

„Když budeme plnit, co máme, a vyvarujeme se chyb, kterých jsme za dva dny udělali strašně moc, mohlo by to být hratelné,“ věří obránce Jakub Teper před pokračováním série na Moravě.

Bitva o extraligu se stěhuje do Winning Group Arény v Brně, kde musí Vsetín hrát domácí utkání baráže kvůli nevyhovujícím extraligovým podmínkám na Lapači.

„Už se to probíralo skrz na skrz. Věřím, že lidi nás poženou stejně jako na Lapači,“ prohodil Teper a děkoval fanouškům, že dokázali bleskově vyprodat oba „domácí duely“, přestože brněnský stadion má o 2 200 míst vyšší kapacitu než vsetínský. „Strašně moc si toho vážíme. Tím, že se jich tam vleze ještě víc, bude atmosféra stejně bouřlivá jako u nás doma. Doufám, že jim uděláme větší radost než v Kladně.“

Vsetín sázel hlavně na první utkání a na nerozehranost soupeře, který šel do baráže po 45 dnů trvající zápasové pauze.

„Měli jsme ho vyhrát. Do prvního gólu jsme byli lepší,“ je přesvědčený sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík.

„O naší porážce rozhodla bídná produktivita a velmi dobrý výkon brankáře Brízgaly,“ doplnil trenér Jiří Weintritt.

Vsetín soupeře přestřílel 44:26, ale stejně jako ve druhém domácím finále proti Zlínu výraznou převahu ve vítězství nepřetavil a rupl 1:4. O den později se hra opticky i střelecky srovnala, nůžky ve skóre se ale ještě více rozevřely v neprospěch vítěze Chance ligy (2:7). Konfrontace s extraligovým týmem, byť dlouhodobě jasně nejslabším, je pro jeho vyzývatele zatím krutá.

„V rychlosti rozdíl mezi soutěžemi není. Jde hlavně o proměňování šancí, důraz na puku a hlavně chyby. V Chance lize jich můžete udělat několik a soupeř je nepotrestá, v baráži ale každou druhou využije. Děláme jich hodně, to se nám dříve nestávalo. Nevím, jestli je to tím, že hrajeme s extraligovým týmem, nebo naší nekoncentrovaností,“ dumá Teper, který je se dvěma přesilovkovými asistencemi nejproduktivnějším hráčem Vsetína v baráži spolu s dalším obráncem Jenáčkem. Weintrittovi navíc ubývají bojeschopní vojáci. Nemoc nepustila do brány jedničku Žukova, za něhož zaskočil Romančík.

„Máme dva vyrovnané gólmany a je jedno, kdo tam je. Romančíkovi jsme nepomohli. Kdyby chytal Max, asi by to dopadlo stejně,“ mínil Teper.

Po prvním utkání odpadli obránce Smetana a lotyšský centr Berzinš, druhý duel nedohrál Jonák, který dostal za faul stopku na jedno utkání.

„Máme svoje problémy, série v Chance lize nebyly jednoduché, kluci si ale baráž vybojovali a je to pro ně svátek,“ neskládá předem zbraně Weintritt.