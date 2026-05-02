„Od začátku jsme tak byli domluvení. Až mi skončí smlouva v Zugu, vrátím se sem. Jsem rád, že jsem si angažmá v cizině mohl vyzkoušet. Ukázalo mi to něco nového, posunulo mě to věřím hokejově i lidsky. Teď jsem ale nadšený, že můžu zase obléct dres Ocelářů,“ uvedl Voženílek.
Odchovanec Pardubic přišel do Třince před čtyřmi lety z Českých Budějovic, před odchodem do Zugu se Slezany přerušil smlouvu. „Pořád tvrdím, že rozhodnutí podepsat v roce 2022 smlouvu v Třinci bylo to nejlepší v mé kariéře. Byl to pro mě zlom. Už se těším na fanoušky i kluky v kabině,“ uvedl Voženílek.
Důrazný útočník se podílel na zisku titulu v letech 2023 a 2024. Zatímco v první sezoně patřil mezi nejproduktivnější hráče týmu v play off, ve druhé se mu dařilo zejména v základní části. V obou případech ale patřil mezi klíčové hráče Ocelářů. Celkem za Třinec odehrál 143 utkání, ve kterých vstřelil 39 branek a přidal 55 asistencí.
„Jsem rád, že se Dan vrací do našeho klubu. Odvedl tady kus práce, která ho vystřelila k zahraničnímu angažmá i mistrovství světa. Je to silový útočník s tahem na branku, ale taky charakterní hráč, kterého tady mají všichni rádi. Věřím, že naváže na své předešlé výkony v našem dresu,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.