Tipsport extraliga 2025/26

Třinec posiluje útok. Po dvou letech ve Švýcarsku se vrací Voženílek

  9:32
Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Zugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal s Oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu třicetiletého hráče, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na světovém šampionátu ve Švýcarsku, informovali na svém webu.

Daniel Voženílek se snaží proniknout přes Davida Kickerta do rakouské brány. | foto: Luboš Vácha

„Od začátku jsme tak byli domluvení. Až mi skončí smlouva v Zugu, vrátím se sem. Jsem rád, že jsem si angažmá v cizině mohl vyzkoušet. Ukázalo mi to něco nového, posunulo mě to věřím hokejově i lidsky. Teď jsem ale nadšený, že můžu zase obléct dres Ocelářů,“ uvedl Voženílek.

Odchovanec Pardubic přišel do Třince před čtyřmi lety z Českých Budějovic, před odchodem do Zugu se Slezany přerušil smlouvu. „Pořád tvrdím, že rozhodnutí podepsat v roce 2022 smlouvu v Třinci bylo to nejlepší v mé kariéře. Byl to pro mě zlom. Už se těším na fanoušky i kluky v kabině,“ uvedl Voženílek.

Důrazný útočník se podílel na zisku titulu v letech 2023 a 2024. Zatímco v první sezoně patřil mezi nejproduktivnější hráče týmu v play off, ve druhé se mu dařilo zejména v základní části. V obou případech ale patřil mezi klíčové hráče Ocelářů. Celkem za Třinec odehrál 143 utkání, ve kterých vstřelil 39 branek a přidal 55 asistencí.

„Jsem rád, že se Dan vrací do našeho klubu. Odvedl tady kus práce, která ho vystřelila k zahraničnímu angažmá i mistrovství světa. Je to silový útočník s tahem na branku, ale taky charakterní hráč, kterého tady mají všichni rádi. Věřím, že naváže na své předešlé výkony v našem dresu,“ řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

