Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety

Pětatřicetiletý útočník se stal součástí středečního trejdu s Pardubicemi za obránce Jana Ščotku. V pátečním střetnutí nastoupil ve druhé formaci s Kollárem a Kuskem a při výhře 2:1 strávil na ledě přes 16 minut, nejvíc v letošním ročníku extraligy.
V barvách brněnské Komety naskočil poprvé od roku 2019, mezitím stihl kromě Pardubic i angažmá ve Vítkovicích a Karlových Varech.
„Přinese drajv“
Kamil Pokorný, trenér Komety, o Vondráčkovi: „Třeba řeknete, že je brzy po prvním utkání, ale Tomáš odehrál výborný zápas. Přesně to, co jsme chtěli. Vynikající na oslabení, vnese nám do hry drajv, důraz. Ještě bych mu přál gól, měl dvě střely, zatím mu není přáno.“
Jaký byl váš comeback?
Docela náročný zápas, měl jsem to teď docela turbulentní. Ještě ve středu večer se dořešovaly nějaké věci k výměně. Někdy v šest hodin se všechno dotáhlo, tak jsem se rychle sbalil a ve čtvrtek jsem jel na trénink. Spánku moc nebylo. Jsem rád, že premiéra je vítězná, a doufám, že tak budeme pokračovat.
Překvapila vás výměna?
Nebudu lhát. Když jsem viděl podpisy, jaké Pardubice v létě dělaly, a zvlášť Tomáše Noska, tak umím počítat do pěti. Věděl jsem, že jestli někdo bude mimo sestavu, tak já. Podvědomě jsem s tím počítal, takže úplně až tak překvapený jsem nebyl.
S Pardubic se vracíte s titulem, svým třetím. Takže mise splněna?
Přesně tak. Užil jsem si tam parádní roky, čtyři skvělé play off. A jsem rád, že alespoň jeden titul jsem s Pardubicemi získal. Vzpomínám na to skvěle. Teď se soustředím už jen na Kometu.
Byl náročný přesun i pro hlavu?
Náročný hlavně skrz rodinu. Skrz přemýšlení, jak se přestěhujeme. Jinak jsem šel do známého prostředí. Kdyby nějaká výměna z Pardubic nastala, věděl jsem, že Kometa je jediný tým, kam bych eventuálně chtěl jít. Jsem rád, že to tak dopadlo. Teď mě potěší, když se nám bude dařit a budu mít z hokeje sám radost.
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Co jste si stihli říct s trenéry a spoluhráči?
Vždycky když se přijde do nového týmu, systém se musí vysvětlit. Něco jsme si řekli. Sezona je dlouhá a určitě nějaká komunikace bude probíhat. Systémy jsou podobné, ale něco rozdílné je. Bude se to pilovat a budu rád, když to bude fungovat.
Zápas byl fyzicky náročný, bojoval jste s rukavicemi a bez, dřel jste. Tohle bude vaše role?
Musím dřít. To je moje práce, makat. Za to jsem placený. A budu se o to takhle snažit dál.
Chybělo už jen, abyste svůj výkon ozdobil gól. Dokonce jste byl i v úniku.
Když budeme vyhrávat, věřím, že i já budu v klidu. A že nějaké góly přijdou.