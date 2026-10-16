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Tipsport extraliga 2026/27

Vondráček o odchodu z Pardubic: Umím počítat do pěti. Chtěl jsem jen do Komety

Autor:
  23:20
Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic

Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic | foto: AP

Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic
Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic
Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic
Tomáš Vondráček ještě v dresu Pardubic
6 fotografií
Sedm let – a jako by to bylo včera. Hokejový poctivec a pracant Tomáš Vondráček je zpátky v Kometě a po vítězné obnovené premiéře v Kladně hlásil: „Děkovačka pořád stejná na ledě i v kabině, to hned naskočí vzpomínky.“

Pětatřicetiletý útočník se stal součástí středečního trejdu s Pardubicemi za obránce Jana Ščotku. V pátečním střetnutí nastoupil ve druhé formaci s Kollárem a Kuskem a při výhře 2:1 strávil na ledě přes 16 minut, nejvíc v letošním ročníku extraligy.

V barvách brněnské Komety naskočil poprvé od roku 2019, mezitím stihl kromě Pardubic i angažmá ve Vítkovicích a Karlových Varech.

„Přinese drajv“

Kamil Pokorný, trenér Komety, o Vondráčkovi: „Třeba řeknete, že je brzy po prvním utkání, ale Tomáš odehrál výborný zápas. Přesně to, co jsme chtěli. Vynikající na oslabení, vnese nám do hry drajv, důraz. Ještě bych mu přál gól, měl dvě střely, zatím mu není přáno.“

Jaký byl váš comeback?
Docela náročný zápas, měl jsem to teď docela turbulentní. Ještě ve středu večer se dořešovaly nějaké věci k výměně. Někdy v šest hodin se všechno dotáhlo, tak jsem se rychle sbalil a ve čtvrtek jsem jel na trénink. Spánku moc nebylo. Jsem rád, že premiéra je vítězná, a doufám, že tak budeme pokračovat.

Překvapila vás výměna?
Nebudu lhát. Když jsem viděl podpisy, jaké Pardubice v létě dělaly, a zvlášť Tomáše Noska, tak umím počítat do pěti. Věděl jsem, že jestli někdo bude mimo sestavu, tak já. Podvědomě jsem s tím počítal, takže úplně až tak překvapený jsem nebyl.

S Pardubic se vracíte s titulem, svým třetím. Takže mise splněna?
Přesně tak. Užil jsem si tam parádní roky, čtyři skvělé play off. A jsem rád, že alespoň jeden titul jsem s Pardubicemi získal. Vzpomínám na to skvěle. Teď se soustředím už jen na Kometu.

Byl náročný přesun i pro hlavu?
Náročný hlavně skrz rodinu. Skrz přemýšlení, jak se přestěhujeme. Jinak jsem šel do známého prostředí. Kdyby nějaká výměna z Pardubic nastala, věděl jsem, že Kometa je jediný tým, kam bych eventuálně chtěl jít. Jsem rád, že to tak dopadlo. Teď mě potěší, když se nám bude dařit a budu mít z hokeje sám radost.

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Co jste si stihli říct s trenéry a spoluhráči?
Vždycky když se přijde do nového týmu, systém se musí vysvětlit. Něco jsme si řekli. Sezona je dlouhá a určitě nějaká komunikace bude probíhat. Systémy jsou podobné, ale něco rozdílné je. Bude se to pilovat a budu rád, když to bude fungovat.

Zápas byl fyzicky náročný, bojoval jste s rukavicemi a bez, dřel jste. Tohle bude vaše role?
Musím dřít. To je moje práce, makat. Za to jsem placený. A budu se o to takhle snažit dál.

Chybělo už jen, abyste svůj výkon ozdobil gól. Dokonce jste byl i v úniku.
Když budeme vyhrávat, věřím, že i já budu v klidu. A že nějaké góly přijdou.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 11 10 0 1 0 52:23 31
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 7 0 0 3 27:16 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 6 0 1 4 30:32 19
6. HC Sparta PrahaSparta 11 5 0 2 4 33:28 17
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 3 3 1 4 25:24 16
8. Rytíři KladnoKladno 11 3 2 2 4 30:34 15
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Kometa BrnoKometa 10 3 2 1 4 27:29 14
11. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 1 1 7 23:39 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 2 0 1 7 22:35 7
14. HC OlomoucOlomouc 11 1 1 0 9 18:41 5
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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